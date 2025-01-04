被猥褻54次「幼幼班就開始」　女童幫獸父求情：不要處罰爸爸

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣阿德男子(化名)從女兒3歲起，不顧她反對、求饒，對她長期強制性猥褻，時間達4年半，向祖母反應勸阻無效，向老師反映，全案才曝光，屏東地方法院依強制猥褻罪54次，判處有期徒刑4年。可上訴。

判決書指出，小美(化名)的父親，從她讀幼稚園幼幼班開始，到小學一年級期間，以每月1次的頻率，在住處房間內，不顧小美明確表達不要、以手推開等方式表示拒絕，仍以手撫摸或其舔肛門及下體、或以她手握他下體，猥褻共54次得逞（自106年9月起至111年2月間共計54個月）。

小美告訴祖母希望勸阻父親但無效，小美實在無法忍受，於是告訴學校班導師及輔導老師，後經學校通報後，始悉上情。

法院審理，小美說「我不希望爸爸接受處罰，我只希望爸爸可以不要再摸我」、「我怕講了會害了爸爸，我怕講錯話爸爸會被罰，我原諒爸爸，希望這件事可以快點結束等語」，一再替其父講話，令人不捨。

法院認為，審酌被告身為人父，本應克盡父職，提供女兒穩妥成長之生活環境，盡力照護她身心之健全發展，然其竟悖逆倫常，對年幼之女兒為上開犯行，造成她身心受創，足以影響她健全之人格發展，惡性非輕，復於犯罪後飾詞否認犯行，於犯罪後態度部分，尚無從為對其有利之考量，兼衡被告無刑事前科之素行，判處有期徒刑4年。