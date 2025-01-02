這款中校營長！「偽造父親訃聞」休15天陪女友人　自傷住院躲調查

▲新北市後備旅教育召集營吳姓中校營長為陪異性友人，不惜偽造父親過世的訃聞請假。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

離譜！新北市後備旅教育召集營1名吳姓中校營長，為陪伴異性友人，竟偽造父親訃聞，取得15天喪假。更離譜的是，他甚至以自殘方式入住國軍醫院，藉此避開調查。經單位追查後才發現，他目的是為了免除職役，並拖至退伍令生效才出院，其荒唐行徑也讓單位將其移送偵辦。士林地檢署偵結，依違反陸海空軍等罪起訴。

2023年4月11日，吳姓中校營長利用網路向葬儀社製作虛假的父親訃聞，隨後透過LINE將訃聞電子檔傳送給辦理教召接訓的伍姓後備旅旅長，作為申請喪假的證明。伍姓旅長誤信其說辭，隨即核准喪假，期間包括4月11日至14日、4月17日至21日、4月25日至28日，以及5月1日和5月2日，累計共15天。

更離譜的是，吳姓中校本應於7月11日按規定返回營區，卻無正當理由擅自離營，未經請假逾4日。直到7月15日上午10時許，他才在國軍桃園總醫院被同袍尋獲，行蹤終於曝光。

偵查期間，吳姓中校坦承偽造父親訃聞是為了陪伴異性友人。請假期間，他本應負責教召訓練的準備工作，但選擇逃避職責。事發後，他因害怕被抓回軍中，採取自殘方式入住國軍桃園總醫院，並於2023年7月11日住院，直至退伍令生效後才出院。

伍姓後備旅旅長證述，教召期間原則上不得請假，僅在遇重大事故時例外考量。當時基於被告聲稱家中有事故，才予以准假。

後備旅王姓科長指出，經上網查詢殯儀館資訊，發現與被告提供的訃聞內容存在差異，進一步與被告父親通話後，確定其父親仍然健在。王科長同時表示，2023年度共有3梯次教召，分別為3月4日至3月17日、5月20日至6月2日、以及8月5日至8月18日。在此期間，單位曾多次與吳某聯繫要求返回營區，但均遭拒絕。

吳男的行為已構成公務員登載不實文書罪、意圖免除職役而為詐偽行為罪、意圖長期脫免職役而離去罪以及長官擅離部屬罪。檢察官建請法院審酌，吳男案發時擔任後備旅教育召集中校營長，理應以身作則，照顧部屬並帶領部隊完成各項任務，卻偽稱父親過世，欺瞞長官以逃避職責，漠視軍紀，行為嚴重侵害國防部領導威信，請依法從重量刑。