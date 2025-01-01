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辭黨主席也沒用！柯文哲交保遭撤銷　民眾黨：到底有何被羈押理由？

▲▼柯文哲辭黨主席 離開中央黨部。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲1日辭黨主席，離開中央黨部。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前以7000萬元交保、須電子監控，由於北檢質疑柯仍是黨主席，恐有與其他證人串證可能，使民眾黨1日召開擴大中央委員會議，柯文哲確定請辭，由立院黨團總召黃國昌接代理黨魁。然而稍早高院撤銷發回柯文哲交保裁定，民眾黨發布聲明表示，不應在沒有任何具體事證，柯文哲交保後有任何勾串行為，就單方面臆測。

針對台灣高等法院今（1）日撤銷發回柯文哲交保裁定，民眾黨晚間發表聲明，本黨對此結果深表痛心與不解，在北檢起訴基礎證據薄弱情形下，依前次高院撤銷發回理由，柯文哲已遭提高具保金至史無前例的7000萬，並執行科技設備監控，到底有何再被羈押理由？

民眾黨提及，北檢雖於抗告理由中不斷強調，有與本案被告及證人「相互勾串之高度可能」，然而柯文哲2次交保迄今，不僅完全配合裁定意旨，更為避免繼續遭受誤會，有可能因長官、部屬等關係進行勾串，已於今日下午正式請辭黨主席，履行先前在公開法庭對法官所為承諾。

民眾黨指出，衡諸上開情狀，根本不應在沒有任何具體事實證明，柯文哲在交保後有任何勾串行為與企圖，即以單方面臆測，而作為撤銷發回理由。

民眾黨強調，在既往之司法實務中，當被告已遭起訴移審於法院後，實難見檢察官無視地院負責本案訴訟承審法庭意見，一再抗告並悍然堅持繼續羈押，「本黨將全力支持柯文哲捍衛清白與程序正義，也將於北院開庭審理時，依規定前往旁聽」。

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