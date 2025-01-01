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快訊／北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保被撤銷　高院發回更裁

▲▼柯文哲辭黨主席 離開中央黨部。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲7千萬交保裁定被撤銷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯、柯振中／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，日前被更裁7,000萬元交保，檢方對此不服、提出抗告。高院1日審理後，撤銷原裁定、發回台北地院更裁，除了柯文哲以外，涉案的李文宗、應曉薇、沈慶京等人的交保裁定，同樣被撤銷。

高院表示，原審2024年12月26日、27日、29日就被告柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇及同案被告進行訊問後，除了彭振聲坦承被訴圖利罪嫌外，被告4人均否認本件起訴書所指涉犯罪嫌，且多所辯解。參酌被告4人與其他被告或證人之供述未盡相符，顯尚存勾串空間。

高院認為，柯文哲為前台北市長及民眾黨主席（現為前主席）、沈慶京為威京集團負責人、應曉薇薇為台北市議員、李文宗為眾望基金會董事長，其等與共犯、同案被告、相關證人間，具有長官部屬、黨務幕僚、業務監督或親友等關係，顯有事實足認被告4人與其他被告、證人間有相互勾串之高度可能。

高院認定，本案既有其他共犯尚未到案，前揭共犯或證人亦未經檢察官、被告及其辯護人進行交互詰問程序，參酌前揭事證，堪認被告4人與各該共犯或證人之勾串空間仍屬存在。

因此，高院認定，原裁定以被告4人雖有滅證及勾串共犯之證人之虞，但本案檢察官偵查完備提起公訴，被告4人於偵查中經原審法院裁定羈押接見，重要證人均於偵查中具結證述，被告等人供述、證人證述是否可採，僅屬證據取捨之事實認定問題，而認被告4人無羈押必要，似嫌速斷，其是否妥適尚非無疑。

高院表示，依照現今科技發達，可利用網際網路秘密通訊，且隱蔽性極高不易察覺之實況判斷，被告4人保釋在外後，顯可輕易利用相關通訊軟體進行隱密通訊而與共犯或證人勾串，並不因被告4人、同案被告及相關證人已於偵查中為相關陳述而有區別。

高院提到，被告4人與同案被告、相關證人間，既不排除仍有前揭相互勾串之虞，僅憑原裁定併命其等於具保後，不得與同案被告或證人為日常生活及工作所必須以外接觸之誡命，是否確能防免被告4人與同案被告、相關共犯或證人接觸而相互勾串，並使各該被告、共犯、證人之證詞不受污染，殊有疑問，遑論該除外條款之範圍並非具體，原裁定亦未說明具體之執行方法，理由難認完備，自非允當。

高院因此認定，檢察官抗告意旨指摘原裁定不當，非無理由。原裁定既有未盡之處，合議庭因此撤銷原裁定、發回原審法院另為適法之處理。

 
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