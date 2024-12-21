19歲畢業生持刀衝母校！　7歲無辜女童在教室上課遭砍死

記者王佩翊／編譯

克羅埃西亞首都薩格勒布的一間小學發生砍殺事件，一名19歲少年持刀衝進一年級教室，持刀攻擊師生，導致一名7歲女童死亡、8人受傷。調查指出，兇嫌是這所小學的畢業生，而他的母親則透露，嫌犯情緒不穩，多次被送入精神科醫院住院治療，沒想到出院後便釀下大禍。

根據CNN報導，薩格勒布的普雷茨科小學（Prečko Elementary School）20日上午發生隨機砍人事件，一名19歲男子闖入學校後，衝進一年級的教室，並攻擊教室內的老師與多名兒童。

根據警方調查，嫌犯是普雷茨科小學的畢業生，5年前剛畢業，而行兇後他也隨即被獲報趕往現場的警察制伏，目前已被拘留。警方表示，傷患已經全部被送醫接受治療，其中老師的傷勢最為嚴重，目前尚未脫離險境，醫師則表示，傷勢可能會導致永久傷害。

目擊者指出，事發當下，現場一片混亂，有大量救護車趕往學校，而學生和教職員則是驚慌逃離。從社群媒體上流傳的影片更可以看到，人群穿過校園操場逃難。所幸警方在10分鐘後就到場制伏男子。

少年住在學校附近，5年前畢業，他的母親則透露，兒子長期有精神問題，情緒不穩，曾多次被送往精神科治療。她曾向醫生懇求不要讓兒子出院，但最終還是沒能阻止悲劇發生。

克羅埃西亞總理安德烈·普倫科維奇（Andrej Plenkovic）宣布，全國為罹難者哀悼1日，衛生部長伊雷娜·赫里斯蒂奇（Irena Hristic）也計畫探訪傷者所在醫院，了解治療情況。