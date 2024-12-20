ET民調／衛生福利財政缺口怎解？近八成主張砍不必要支出　76.8％讓加熱菸上市立刻開徵百億稅捐

記者陳弘修／台北報導

根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，有75.2%的民眾知道目前政府在衛生福利支出面臨財政壓力。值得關注的是，對於緊急支援健保財務或社福支出，有高達76.8％的民眾支持最快速直接的方式是核准加熱菸產品上市，並立即開徵百億稅捐。在百億癌症基金的籌措部分，有75.1%的民眾認為，雖然相關修法需要時間，但贊成政府可以開徵酒捐或糖捐，以增加財源。

對於台灣2050年高齡人口將從現今的400萬增加至766萬，衛福部健保署長石崇良在今年11月時曾表示，快速人口老化與新醫療科技將進一步推高醫療支出，健保財源必須持續擴大，但目前健保收入75%依賴受薪階級者的保費，因此改革方向應探索多元財源，例如，提高補充保費費率，或針對房屋與證券交易增收稅款等。

為了解民眾對於台灣健保面臨財政缺口應如何處理之態度與意向，以及在衛生福利方面支出的期望，《ETtoday民調雲》於12月16日至12月19日針對設籍台灣本島19個縣市且年滿20歲以上民眾，以手機簡訊方式進行封閉式網路問卷調查，有效樣本數為1,068份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3%。

對於立委與民間輿論分別有不同聲音建議政府可以如何解決社福財政缺口，調查結果顯示，有75.1%的民眾贊成政府以開徵酒捐或糖捐的新措施，增加百億癌症基金的財源，不贊成者為24.9%。

健保財務拉警報部分，有高達76.8％的民眾支持最快速的方式是政府應加入核准加熱菸產品上市，直接開徵百億的加熱菸稅捐，作為健保或社福支出的緊急支援。

談到衛生福利方面支出的期望，根據調查結果，有69.1%的民眾認為政府在衛福方面的支出不足，認為剛剛好的民眾為24.3%。在改善社福政策部分，有高達91.0%的民眾支持增加政府預算，不支持者為9.0%。調查結果也指出，對於政府在衛生福利支出面臨財政壓力，有75.2%的民眾表示知道或有所聽聞，不太了解者19.2％，完全不了解者5.6%。

在民眾認為政府應該優先增加資源投入的社福政策方面，排名第一的是長照服務（68.1%），其次依序為全民健保（52.5%）、弱勢補助（40.8%）、公共衛生防疫（37.9%）。

另外，有52.1%的民眾表示，政府若無法增加財政收入，可以接受部分社福支出的縮減。完全可以接受社福支持縮減者為7.5%，難以接受或完全無法接受者為40.4%。

對於如何解決社福財政缺口，有78.9%的民眾認為政府應該減少非必要支出，如行政成本。認為可增加公私合營計畫的資金投入者為有43.3%；26.1%表示可透過社福支出的減少，如自費比例調整。相較之下，認為可以提高稅收者的比例僅為21.9%。

若進一步探究如果政府需要增加稅收，有59.7%的民眾首選應先課徵高收入族群者的稅，認為可開徵酒捐或糖捐者為39.0%，調高證券或房屋交易稅者為34.9%，提高營業稅者17.3%；不支持增加任何稅收者為20.2%。