快訊／柯文哲抓緊機會「偵結前最後一搏」　北檢鏖戰7小時結束！

記者黃宥寧、黃哲民／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率案與政治獻金案，偵辦工作已進入收尾階段，備受外界矚目。台北地檢署今（19日）提訊柯文哲，從下午2點持續至晚間9點才結束，柯歷經馬拉松式應訊，期間數度被戒護如廁途中，柯身形雖略顯憔悴，仍握拳穩步、眼神堅定，彷彿對案情極有自信。

今天是柯文哲在押期間第10次被北檢提訊，也被視為檢方起訴前最後1次補強證據機會。據悉，檢察官將給柯充分時間陳述，針對案情疑點與關鍵反覆釐清，因此偵訊耗時甚久，晚間8點多中場休息，讓柯用餐補充體力。

▲柯文哲第10度被提訊至北檢，此次以「胸有成竹」之勢步下囚車。（圖／記者黃國霖攝）

整場偵查庭，不難看出偵訊之所以拖延至近8小時，應是檢察官刻意給予柯文哲充分時間進行最後陳述，檢方似乎希望藉此讓他能針對案情全面闡述自己的立場與心聲。然而，對於這位被羈押106天的民眾黨主席而言，這或許是一次難得的機會，讓他能在偵查程序即將結束前，完整表達自己的無辜與訴求，也為案件的最終審理埋下關鍵伏筆。

值得注意的是，柯文哲本案從今年9月5日起被羈押禁見2個月，11月1日被裁定延長羈押禁見2個月至今，柯都沒提起抗告或聲請交保，但本月16日他突然出招，委任律師向台北地院聲請解除禁止通信的限制，北院尚未裁定准駁，檢方今天訊後是否會主張柯仍有禁止通信必要、法官的裁定會否在起訴前夕出現變化，值得關注。