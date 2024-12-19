快訊／興中街惡火6死！縱火養羊男遭判無期　囤物女房東3罪判刑7年

▲興中街6死火警今宣判。（圖／資料照）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中市興中街大樓2022年3月6日一場惡火，奪走6條寶貴性命！經查，鄭姓男租客因養羊與莊姓女房東起爭執，因而心生不滿縱火，再加上莊女平時愛撿回收物，均囤放在大樓1樓及樓梯間等，導致住戶逃生不及，才釀成這場悲劇。台中地院今審結，鄭男遭判無期徒刑、褫奪公權終身；莊女則依公共危險、過失傷害、過失殺人合併判處7年徒刑。

經查，鄭男有多項前科，平時靠打零工維生，2022年2月才向莊女以6000元租金，租了頂樓加蓋的8樓903套房，但入住後，其就與莊女因養寵物羊、欠房租、浪費水等問題，多次發生爭執。

直到案發當日，鄭男牽羊到住處附近公園散步遇到莊女，2人再度起爭執，莊女氣得揚言要將鄭趕出去，沒想到卻因此惹怒鄭男。

同日下午4時許，鄭男盛怒之下持打火機在租屋處2樓樓梯間點燃雜物後逃出屋外，甚至還跑到超商買泡麵，而由於整棟樓屋內堆放許多雜物，火勢瞬間一發不可收拾，住戶逃生不及，因而釀成6死6傷的慘劇。

近日檢方偵結，認定鄭男涉犯殺人、殺人未遂及縱火等罪嫌，從重依殺人罪嫌將他起訴；至於莊女部分，涉犯刑法第189條之2阻塞集合住宅逃生通道致死罪嫌、過失致死、過失傷害等，從重依公共危險致死罪嫌將她起訴。

台中地院今審結，鄭男遭判處無期徒刑，褫奪公權終身，莊女部分，則依公共危險、過失傷害、過失殺人等罪合併判處7年徒刑。