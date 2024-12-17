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政院傳「處長偷情女下屬」　鄭文燦前官邸幽會直擊

08/01 18:36，陳姓諮議進官邸沒多久，徐益梁隨後也開車進官邸車庫。

▲08/01 18:36，陳姓諮議進官邸沒多久，徐益梁隨後也開車進官邸車庫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊日前也另接獲一名政院員工爆料，指陳姓諮議利用考評工友及駕駛考績的權限，欺壓院內工友與駕駛，「她敢如此仗勢欺人，就是因背後有徐益梁力挺。」傳出祕書處長徐益梁與陳女疑有不正常的男女關係。

30年公務資歷的行政院祕書處長徐益梁（右，翻攝台北市室內設計裝修商業同業公會官網），被控與陳姓諮議（左）聯手欺壓職員，並爆不倫戀。

▲30年公務資歷的行政院祕書處長徐益梁（右，翻攝台北市室內設計裝修商業同業公會官網），被控與陳姓諮議（左）聯手欺壓職員，並爆不倫戀。

本刊在7月26日及8月1日，一週內2次直擊徐、陳2人下班後到閒置的副院長官邸約會，證實爆料內容並非空穴來風。

7月26日晚間6點，本刊直擊陳姓諮議駕駛藍灰色轎車離開行政院，一路開往濟南路的行政院副院長官邸，她在車內以遙控器打開官邸的車庫鐵捲門直接駛入；約10分鐘後，徐益梁的銀色休旅車抵達，也打開車庫門駛入。

07/26 19:41，徐益梁、陳姓諮議在官邸1個多小時後同時離開，徐先倒車出停車場。

▲07/26 19:41，徐益梁、陳姓諮議在官邸1個多小時後同時離開，徐先倒車出停車場。

07/26 19:42，徐益梁的車子一駛出官邸，陳姓諮議也跟著開車離開。

▲07/26 19:42，徐益梁的車子一駛出官邸，陳姓諮議也跟著開車離開。

這棟占地逾百坪的副院長官邸，在鄭文燦卸任後，已無保大員警駐守，如今成了空屋，徐、陳2人一前一後進入，車庫門立即關上；1個多小時後，車庫鐵捲門才又再度打開，徐的車先倒車開出停車場，緊接著陳的車也開出來，2車分道揚鑣，各自返家。

距離官邸幽會不到1週，8月1日本刊再度直擊，徐、陳2人以相同模式再次於此約會，同樣是前後抵達官邸，共度1個多小時後同時離開。

08/01 18:28，陳姓諮議下班後開車至無人使用的行政院副院長官邸。

▲08/01 18:28，陳姓諮議下班後開車至無人使用的行政院副院長官邸。

本刊直擊，8月1日晚上6點多，陳駕車從行政院前往濟南路官邸，8分鐘後徐車也開入官邸停車場，2人在裡面待了1個半小時，直到晚上近8點才各自開車離開，途中陳還半路下車，買了粉圓冰外帶回家。

徐、陳2人幽會的副院長官邸，是日治時期的建築物，過往曾為已故行政院長孫運璿長期居住的寓所，具有歷史文化價值，後續轉為行政院副院長官邸，鄭文燦2023年至今年5月擔任行政院副院長期間都住在該處，新任副院長鄭麗君上任後並未入住。

徐益梁、陳姓諮議下班後約會的行政院副院長官邸目前閒置中，今年5月前鄭文燦入住於此。

▲徐益梁、陳姓諮議下班後約會的行政院副院長官邸目前閒置中，今年5月前鄭文燦入住於此。

閒置中的濟南路官邸，平時除了有巡邏員警到門口簽到外，其他時間幾乎不會有人進出，徐、陳2次在官邸共處1個多小時期間，也無他人進出，2人下班後在官邸內獨處行徑，確實詭異。

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