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關島防禦重要里程碑！　美國防部：中程彈道飛彈攔截測試成功

▲▼ 美國防部宣布關島中程彈道飛彈攔截測試成功。（圖／翻攝自美軍DVIDS網站）

▲ 五角大廈宣布關島中程彈道飛彈攔截測試成功。（圖／翻攝自美軍DVIDS網站）

文／中央社

美國國防部今天表示，飛彈防禦署（Missile Defense Agency）首度在關島外海進行的測試中成功攔截一枚空中發射的中程彈道飛彈目標，此舉標誌著關島防禦能力的重要里程碑。

路透社報導，美國在西太平洋的領土關島是戰略軍事前哨，與中國的距離比與夏威夷的距離更近。關島在維持美國於西太平洋部署及嚇阻潛在敵人方面發揮至關重要的作用。

這次攔截測試成功，凸顯五角大廈強化關島防禦以應對飛彈威脅日益增長的決心。

這款由美國軍火商雷神公司（RTX Corp）製造的飛彈，成功在安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）外海攔截一枚空射中程彈道飛彈目標。

飛彈防禦署署長柯林斯（Heath Collins）肯定這次測試是「極大的團隊努力」成果，強調它對於驗證關島聯合追蹤架構及整合防空與飛彈防禦能力的重要性。

這次成功攔截是開發「關島防禦系統」（Guam Defense System, GDS）整體計畫一環，旨在提供更先進的綜合防空與飛彈防禦系統。

飛彈防禦署計劃利用這次測試蒐集的數據，進一步完善並驗證未來關島防禦系統的概念與需求。（譯者：李佩珊／核稿：曾依璇）

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