普丁大將拍18禁片！　邀神秘妹子三溫暖：「弟弟」很想你

▲俄羅斯大將戰爭中竟拍18禁片？影片曝光引發爭議。（翻自《太陽報》）

圖、文／鏡週刊

烏俄戰爭目前仍在持續中，俄羅斯總統普丁堅持不收兵，還向北韓借將，投入更多人力攻打烏克蘭。不過現在卻傳出普丁身邊大將之一、現年59歲地面部隊副總司令馬托尼可夫（Alexander Matovnikov），在戰爭還打得如火如荼之際，竟然拍攝18禁片還傳到社群軟體上，這段影片現在也被外界瘋傳。

據英國《太陽報》報導，馬托尼可夫總共拍攝兩段片，第一段影片可見他半裸，對鏡頭向一名「神祕女子」保證：「我們下周會回到這裡，週六，來做三溫暖。」、「這裡非常舒服、愉悅。」並對神秘女直呼「『弟弟』很想你」。第二段片則是馬托尼可夫幾乎呈現全裸姿態，最後還讓鏡頭靠近自己的下體，並發出親吻的聲音。

報導也指出，正當俄國大兵在水深火熱之際，但這已經不是馬托尼可夫第一次拍攝限制級影片，去年2月也流出一段相信他在做三溫暖時，拍攝裸舞影片，而當時白俄羅斯的反對派才打下一架俄軍間諜機。不過對於馬托尼可夫的無紀律行徑，普丁似乎未給予任何懲處，也讓外界質疑俄軍紀律渙散問題。

▼馬托尼可夫幾乎呈現全裸姿態，邀請一名神秘女子。（翻自《太陽報》）



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