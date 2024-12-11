　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

戰爭還沒結束　普丁大將拍18禁片！邀妹子三溫暖：「弟弟」想你

烏俄戰爭還沒結束　普丁大將拍18禁片！邀神祕女子共赴情色三溫暖

▲俄羅斯大將戰爭中竟拍18禁片？影片曝光引發爭議。（翻自《太陽報》）

圖、文／鏡週刊

烏俄戰爭目前仍在持續中，俄羅斯總統普丁堅持不收兵，還向北韓借將，投入更多人力攻打烏克蘭。不過現在卻傳出普丁身邊大將之一、現年59歲地面部隊副總司令馬托尼可夫（Alexander Matovnikov），在戰爭還打得如火如荼之際，竟然拍攝18禁片還傳到社群軟體上，這段影片現在也被外界瘋傳。

英國《太陽報》報導，馬托尼可夫總共拍攝兩段片，第一段影片可見他半裸，對鏡頭向一名「神祕女子」保證：「我們下周會回到這裡，週六，來做三溫暖。」、「這裡非常舒服、愉悅。」並對神秘女直呼「『弟弟』很想你」。第二段片則是馬托尼可夫幾乎呈現全裸姿態，最後還讓鏡頭靠近自己的下體，並發出親吻的聲音。

報導也指出，正當俄國大兵在水深火熱之際，但這已經不是馬托尼可夫第一次拍攝限制級影片，去年2月也流出一段相信他在做三溫暖時，拍攝裸舞影片，而當時白俄羅斯的反對派才打下一架俄軍間諜機。不過對於馬托尼可夫的無紀律行徑，普丁似乎未給予任何懲處，也讓外界質疑俄軍紀律渙散問題。

▼馬托尼可夫幾乎呈現全裸姿態，邀請一名神秘女子。（翻自《太陽報》）

烏俄戰爭還沒結束　普丁大將拍18禁片！邀神祕女子共赴情色三溫暖


更多鏡週刊報導
慎入！敘利亞「人肉屠宰場」秘密處決牢房曝光　「遺體壓碎機」太驚悚
獅子夫妻活春宮　大方無私分享限制級動作！水牛集體圍觀吃瓜
【韓短命戒嚴】南韓前防長金龍顯「企圖在獄中輕生」　遭阻止後身體無大礙

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳彥翔奪8命逃死！家屬淚控法官「惡魔的護航者」：別以為有多偉
淡江大橋後年通車　70層樓高橋塔可放跨年煙火
LAWSON爆進軍台灣！大票人敲碗「1夯品」嗨翻
王建民續留中信兄弟有譜　劉志威：已達共識
少女多P性愛趴「每人3000元」　新竹男慘了
中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制
快訊／京華城案將衝刺收尾！北檢今第10度提訊柯文哲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁大將拍18禁片！　邀神秘妹子三溫暖：「弟弟」很想你

尹錫悅是「內亂罪」首腦！　韓檢方認定：他直接修改戒嚴令

不顧危險拍網美照！陸女全身探出火車外　下秒「頭遭重擊」慘摔

快更新iPhone！　專家揭1漏洞「大量個資恐外洩」

太平間尋親驚見斷頭斷手屍　敘利亞人一看哭了：他們做錯什麼

跑到25層高樓上自拍　哥拍到22歲女「太專心看手機」墜90公尺亡

尹錫悅不願提早下台　反悔「寧願被國會彈劾」：反正法庭上見！

日本埼玉市嚴重車禍　櫻區大貨車猛撞2人慘死

敘利亞反抗軍任命過渡總理！　巴席爾領導臨時政府至明年3月

川普擔憂南韓政局！黨政聯手推「雙韓體制」恐違憲　問：能持續多久

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

普丁大將拍18禁片！　邀神秘妹子三溫暖：「弟弟」很想你

尹錫悅是「內亂罪」首腦！　韓檢方認定：他直接修改戒嚴令

不顧危險拍網美照！陸女全身探出火車外　下秒「頭遭重擊」慘摔

快更新iPhone！　專家揭1漏洞「大量個資恐外洩」

太平間尋親驚見斷頭斷手屍　敘利亞人一看哭了：他們做錯什麼

跑到25層高樓上自拍　哥拍到22歲女「太專心看手機」墜90公尺亡

尹錫悅不願提早下台　反悔「寧願被國會彈劾」：反正法庭上見！

日本埼玉市嚴重車禍　櫻區大貨車猛撞2人慘死

敘利亞反抗軍任命過渡總理！　巴席爾領導臨時政府至明年3月

川普擔憂南韓政局！黨政聯手推「雙韓體制」恐違憲　問：能持續多久

捲博弈案！前TVBS記者史鎮康控違法辦案　中檢反批：與事實不符

陳彥翔奪8命逃死！家屬淚控法官「惡魔的護航者」：別以為有多偉大

解放軍大規模圍台　卓榮泰：嚴正期待北京當局停止非理性行為

雙城論壇強碰中共大規模軍事行動　綠委：兩岸最需要的是理性溝通

開唱強碰周杰倫...還買不到票！　他決定「自己唱〈龍捲風〉」

來一趟身心靈的洗滌！桃園在地特色廟宇巡禮

馬英九將率團訪中　卓榮泰：盼他能勇敢自稱「中華民國前總統」

總統府：北京對印太區域安全公然破壞　立即停止一切挑釁行為

水果箱收賄500萬！母喪奠儀10萬　調查官辦潤寅案放水...重判12年

工具機展邁入30屆　日本THK董總將為主題演講揭開序幕

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

國際熱門新聞

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

即／南韓前防長金龍顯「獄中輕生」

帥哥學霸殺手「名門身世」起底！　曝1意外後性格大變成孤狼

美女主播突爆死訊！得年28歲

台積電ADR挫近4％！美股收黑154點　輝達跌逾2.6％

女中樂透男友喊「我們」的錢！她不分被嗆貪婪　網：認清渣男快分手

圓夢當上空姐　2女上班途中被火車撞死

美父母虐童致死！2歲女童關衣櫥20小時高溫烘烤　屍體旁滿是排泄物

灰熊「看錯指令」狂咬10秒　殺死馴獸師

即／南韓法院批准逮捕令！前國防部長金龍顯放棄申辯

即／南韓總統辦公室遭警方「扣押搜索」！

泰100男同志性愛毒趴「驚見24歲台男」！

飛機不會掉下來　機師解答「開飛航模式」真相

埃及艷后風華再現？專家曝：她可能長這樣

更多熱門

相關新聞

「手機突起火」燒到孩子　焦黑畫面曝

「手機突起火」燒到孩子　焦黑畫面曝

俄羅斯一名父親9日在家哄9個月大兒子入睡時，但一旁的手機卻突然爆炸起火，孩子身上的睡褲、床上用品隨即著火，導致寶寶腿部燒傷。

圓夢當上空姐　2女上班途中被火車撞死

圓夢當上空姐　2女上班途中被火車撞死

阿塞德身家654億　家族在莫斯科擁20間房

阿塞德身家654億　家族在莫斯科擁20間房

美國防副部長：中國發動侵略將淪俄相似下場

美國防副部長：中國發動侵略將淪俄相似下場

俄旅英間諜網曾與中國接觸　談無人機買賣

俄旅英間諜網曾與中國接觸　談無人機買賣

關鍵字：

俄羅斯戰爭大將18禁普丁國際國際新聞

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

日本超商LAWSON要來台了？網嗨翻敲碗炸雞

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

陳奕熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面