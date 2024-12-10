日本「蘋果病」肆虐　台大醫揭3族群風險高：恐破壞骨髓致貧血

▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人、台大兒童感染科醫師李秉穎。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本關東地區近期出現俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病疫情，台大兒童感染科醫師李秉穎指出，蘋果病不是只有去日本才有風險，在台灣也有零星病例發生，孕婦、慢性貧血病人、免疫功能不全者等三大族群染病後風險較高，其中孕婦第一孕期感染恐致胎兒畸形。因為蘋果病沒有藥物、疫苗預防，平時仍建議多洗手、戴口罩等做好個人防護，赴日旅遊沒有問題。

日本蘋果病爆發，包含東京、千葉、埼玉、神奈川等一都三縣達到流行警戒，部分地區患者人數創下25年來新高，引發關注。疾管署副署長曾淑慧表示，傳染性紅斑症是由微小病毒B19所引起，傳染途徑是由飛沫傳染，主要侵犯小朋友，因為症狀輕微，沒有列入法定傳染病通報，但還是會透過定點醫師、急診監測、實驗室監測了解國內目前疫情，和往年比起來沒有特別異常。

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李秉穎今日出席疾管署疫情記者會表示，蘋果病疾病本身傳染能力不強，通常不會有大規模疫情，日本近期個案雖然比較多，但依照歷史來看不會出現大流行，就是個案突然增加，這種情況在台灣也會發生，三不五時會有病例。

李秉穎分析，蘋果病大部分影響青少年，國小、國中、高中常見，疾病本身是良性，發燒也不厲害，沒有抗病毒藥物也不用特別治療，且大部分都是無症狀，僅有少部分個案才會出現蘋果臉，他自己過去兒科門診一年只會看到一個，有些沒經驗的醫師看到還以為「該不會病患喜歡我」。

李秉穎指出，蘋果病最主要威脅三族群，第一是孕婦，尤其第一孕期得到感染，有時候會導致胎兒畸形。第二是慢性貧血的病人，因為病毒破壞骨髓造血細胞貧血者本身貧血，病毒感染後病情加重，有時休克甚至死亡；最後是免疫功能不全者，像是愛滋感染者，因為免疫系統無法清除這個病毒，有時會變成慢性病毒感染，病毒持續壓制骨髓細胞之下，形成慢性貧血。

至於如何預防？李秉穎表示，就如一般呼吸道傳染疾病多洗手，人多擁擠處少去，必要時戴口罩；風險族群多做好個人防護，也不用因此避免前往日本。