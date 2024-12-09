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敘利亞政府為何垮台？哪些外國勢力涉入13年內戰？　關鍵問答一覽

▲▼ 伊朗報紙8日頭版報導敘利亞局勢，稱敘國總統阿塞德「抵達最後一站」。（圖／路透）

▲ 伊朗報紙8日頭版報導敘利亞局勢，稱敘國總統阿塞德「抵達最後一站」。（圖／路透）

文／中央社

敘利亞「沙姆解放組織」領導反抗軍打破內戰長期僵局，驟然改變戰爭局勢，今天甚至宣布解放首都大馬士革，並稱總統阿塞德已搭機出逃，不過敘利亞未來走向目前尚不明朗。

「紐約時報」（The New York Times）報導，反抗軍的閃電攻勢對總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權構成多年來最直接挑戰，並引發人們擔憂，他的專制政府對大片國土失去控制，將會導致混亂。

敘利亞內戰爆發於13年前，始於阿拉伯之春，隨後演變成涉及多方勢力的血腥衝突，國內反對派、極端派系以及美國、伊朗和俄羅斯等強權均涉入其中。內戰已造成50多萬敘利亞人喪命，數百萬人被迫逃離家園。

敘利亞內戰情勢瞬息萬變，以下為紐時彙整的來龍去脈：

●敘利亞現況為何？

反抗軍發動閃電攻勢，攻入大馬士革之後，敘利亞政府似乎已在今天清晨垮台，阿塞德家族長達約50年的統治戛然而止。

敘利亞總理賈拉里（Mohammed Ghazi Jalali）表示，當局已準備好向反對派「伸出手」並將職能移交給臨時政府。

在短短一週多的時間內，敘利亞反抗軍快速進攻並奪取西北部大部分地區，打破內戰僵局。反抗軍上週占領第2大城阿勒坡（Aleppo）多數地區後，本月5日將政府軍趕出西部城市哈瑪（Hama）。

美聯社報導，由於政府軍棄守，反抗軍昨夜奪下位於敘利亞中部的第3大城荷姆斯（Homs）。

荷姆斯位在多條主要公路的交匯點，其中一條通向大馬士革。荷姆斯失守，使反抗軍控制的西北地區與南部的大馬士革之間的關鍵緩衝區消失。

▲▼ 敘利亞叛軍部隊6日表示，他們已迅速推進到重要城市荷姆斯。（圖／路透）

▲ 敘利亞叛軍宣布推翻阿塞德政權。（圖／路透）

●敘利亞內戰誰打誰？

漫長且具破壞性的敘利亞內戰自2011年爆發以來，阿塞德領導的政府一直是內戰核心要角。阿塞德於2000年上台，他來自1970年政變後便長期統治敘利亞的阿塞德家族，該家族屬於少數什葉派分支阿拉維派（Alawite）。

阿塞德最初自詡為現代改革派，但敘利亞政府軍殘酷鎮壓阿拉伯之春期間舉行的和平抗議，在全國引發內戰。經過數年戰爭後，阿塞德政府在伊朗、俄羅斯和黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）協助下，成功收復大部分失土。然而，這些盟友由於近期遭遇沉重打擊或因其他衝突分心，令阿塞德處境變得脆弱。

伊斯蘭主義組織沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）在敘利亞內戰初期開始形成，當時聖戰士（jihadist）建立了努斯拉陣線（Al-Nusra Front），透過數以百計叛亂和自殺攻擊對抗擁護阿塞德的軍隊。

努斯拉陣線最初與伊斯蘭國（IS）有關聯，隨後又與蓋達組織（Al Qaeda）掛鉤。但在2016年，該陣線試圖擺脫極端主義根源，與其他幾個派系共組沙姆解放組織。儘管如此，美國和其他西方國家仍將其視為恐怖組織。

沙姆解放組織領袖喬拉尼（Abu Mohammad al-Jolani）告訴紐時，他的主要目標是「從暴政手中解放敘利亞」。為試圖獲得合法性，他也在自己具有強大勢力的伊德利布省（Idlib）向當地居民提供服務。

敘利亞少數族群庫德族的民兵部隊在軍事同盟「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）麾下，成為美國在當地對抗伊斯蘭國的主要盟友。隨著伊斯蘭國遭大幅削弱，庫德族領導的部隊鞏固了對東北部城鎮的控制，並擴大他們在當地建立的自治區。

但庫德族戰士仍需對抗宿敵土耳其，因為安卡拉認為他們與土耳其的庫德族分離主義勢力有關。

此外，敘利亞還存在其他許多民兵組織，各自為不同目標和陣營戰鬥。

▲▼ 敘利亞總統阿塞德政權垮台，首都大馬士革民眾慶祝。（圖／路透）

▲ 阿塞德政權垮台，首都大馬士革民眾慶祝。（圖／路透）

●哪些外國勢力介入敘利亞內戰？

土耳其

敘利亞內戰爆發以來，土耳其多次越境進行軍事干預行動，主要是針對庫德族領導的部隊。如今，土耳其實際掌控敘利亞北部邊境一個地區。

土耳其還支持敘利亞反對派組成的武裝聯盟「敘利亞國民軍」這類派系。有分析人士指出，土耳其可能默許沙姆解放組織率領反抗軍發動這波攻勢。

俄羅斯

敘利亞內戰期間，俄羅斯一直是阿塞德最堅定的外國盟友之一，不僅派遣俄軍支援，還出動戰機轟炸與阿塞德敵對的勢力。俄國透過在敘利亞建立海空軍基地維持軍事戰略勢力，也用以支持在該地區的軍事行動。

然而，由於在烏克蘭深陷艱苦消耗戰，分析人士談到，俄羅斯已無法像過去那樣強力支援敘利亞政府，俄軍試圖遏制反抗軍推進的空襲行動也有所減少。

伊朗和真主黨

敘利亞是伊朗「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的核心之一，其成員包括真主黨、巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）以及葉門的青年運動（Houthi），目標是摧毀以色列並削弱美國在中東的影響力。

伊朗經由伊拉克和敘利亞向真主黨走私武器，而作為回報，伊朗和真主黨在內戰期間派出數以千計的武裝分子協助阿塞德政府作戰。

根據地區官員及3名伊朗官員的說法，伊朗6日開始從敘利亞撤出軍事指揮官和相關人員，這顯示伊朗已無法協助阿塞德繼續掌權。

美國

美國在敘利亞內戰中的角色經歷多次變化，前總統歐巴馬（Barack Obama）政府最初支持反對派揭竿而起反抗政府，並提供他們武器和訓練，但成效有限。

伊斯蘭國於2014年崛起後，美軍藉由空襲和支援庫德族部隊以進行對抗，之後更在敘利亞東北部駐軍以免伊斯蘭國東山再起。

在2019年，時任總統川普自敘利亞撤出大批美軍，但美國仍在當地維持約900人的部隊，主要駐紮在庫德族控制的東北部石油開採區。此外另有駐軍位於敘利亞東南部，靠近與伊拉克和約旦接壤的邊境。

以色列

以色列在敘利亞的軍事活動主要集中在空襲真主黨和伊朗目標，特別是高階軍事人員、武器製造設施，以及伊朗用來向真主黨輸送武器的運輸走廊。

▲▼敘利亞總統阿塞德的總統府，民眾紛紛闖入洗劫。（圖／路透）

▲ 民眾闖入阿塞德總統府洗劫。（圖／路透）

●反抗軍勝利有何意義？

反抗軍表示他們的目標是推翻阿塞德，但阿塞德垮台後會發生什麼事，目前尚不明朗。

儘管阿塞德殘酷鎮壓國內反對派，並使用國際禁止的化學武器，國際社會已有許多人勉強接受他作為敘利亞領導人。

美國官員在公開場合對沙姆解放組織仍抱持審慎態度，但在政府內部，一些官員相信它是由衷想轉型為更務實的組織，且其領導人了解如果繼續被看作聖戰組織，便無法實現他們領導敘利亞政府或參與執政的抱負。

無論如何，這場內戰的結果都與以色列、伊朗和土耳其等區域強國息息相關，這意味著不僅中東地區將面臨衝擊，美國、俄羅斯等世界強權也會受到波及。（譯者：陳昱婷／核稿：洪培英）

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