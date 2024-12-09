陸女「冒用大姊身分」在台定居18年！　法官一原因判無罪

▲張女冒用姊姊的身分來台居住18年，法院判無罪。（資料照／記者陳宏瑞攝）



記者柯振中／綜合報導

大陸一名張姓女子與台籍楊姓男子結婚，1999年間以探親的名義來台，後續因逾期停留被解送出境。怎料她為了快速再來台灣，竟使用姊姊的身分，再與另一名男子結婚、申請來台，直到18年以後才被抓包。高雄地院審理後，判張女無罪，全案仍可上訴。

根據判決書內容，張女1999年間與楊男結婚，同年以探親的名義來台，不過因為逾期停留、未經許可從事工作被查獲，2004年12月被警政署入出境管理局（現為內政部入出境移民署）解送出局，並被限制出境後1年內不得再申請依親居留。

不過，張女為了快速返回台灣，2005年年初竟冒用姊姊的身分，與台籍的陳姓男子在福建結婚，取得結婚公證書後，再以姊姊的名義填寫進入台灣地區旅行申請書。後續申請書、結婚證書由陳男幫忙轉交，不知情的旅行社取得資料後，便幫忙辦理來台團聚的申請。

經過旅行社的幫忙，張女2005年6月拿到入出境許可證，並且搭機抵達高雄，接著再冒用姊姊的身分與入出境管理局面談、簽寫面談紀錄。且她抵達台灣以後，立即前往辦理結婚登記、2012年也順利取得定居證、身分證等文件。直到2019年間，張女打算換發身分證，被移民署人員抓包冒用身分，全案才曝光。

對此，張女向警方供稱，她在家中有4個姊妹，除了大姊以外，下面還有2名妹妹，當時她因為真實身分逾期停留被遣返，且被管制一年，實在是等不下去，才想要買身分來台。

不過，因為家人不希望她使用假身分，於是在取得同意的情況下，她與大姊互換身分，使用大姊的身分證來辦理證件，並且以大姊的身分來台、與陳男結婚。互換身分一事全家都知情。

因此，高雄地院考量，張女既然已經取得姊姊的同意，得以使用姊姊的身分跟陳男結婚、辦理文書及在台生活，這些都是經過姊姊授權所為，因此不構成偽造文書罪，最後判處張女、陳男均無罪，全案仍可上訴。