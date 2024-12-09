　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸女「冒用大姊身分」在台定居18年！　法官一原因判無罪

▲▼高雄地院 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲張女冒用姊姊的身分來台居住18年，法院判無罪。（資料照／記者陳宏瑞攝）

記者柯振中／綜合報導

大陸一名張姓女子與台籍楊姓男子結婚，1999年間以探親的名義來台，後續因逾期停留被解送出境。怎料她為了快速再來台灣，竟使用姊姊的身分，再與另一名男子結婚、申請來台，直到18年以後才被抓包。高雄地院審理後，判張女無罪，全案仍可上訴。

根據判決書內容，張女1999年間與楊男結婚，同年以探親的名義來台，不過因為逾期停留、未經許可從事工作被查獲，2004年12月被警政署入出境管理局（現為內政部入出境移民署）解送出局，並被限制出境後1年內不得再申請依親居留。

不過，張女為了快速返回台灣，2005年年初竟冒用姊姊的身分，與台籍的陳姓男子在福建結婚，取得結婚公證書後，再以姊姊的名義填寫進入台灣地區旅行申請書。後續申請書、結婚證書由陳男幫忙轉交，不知情的旅行社取得資料後，便幫忙辦理來台團聚的申請。

經過旅行社的幫忙，張女2005年6月拿到入出境許可證，並且搭機抵達高雄，接著再冒用姊姊的身分與入出境管理局面談、簽寫面談紀錄。且她抵達台灣以後，立即前往辦理結婚登記、2012年也順利取得定居證、身分證等文件。直到2019年間，張女打算換發身分證，被移民署人員抓包冒用身分，全案才曝光。

對此，張女向警方供稱，她在家中有4個姊妹，除了大姊以外，下面還有2名妹妹，當時她因為真實身分逾期停留被遣返，且被管制一年，實在是等不下去，才想要買身分來台。

不過，因為家人不希望她使用假身分，於是在取得同意的情況下，她與大姊互換身分，使用大姊的身分證來辦理證件，並且以大姊的身分來台、與陳男結婚。互換身分一事全家都知情。

因此，高雄地院考量，張女既然已經取得姊姊的同意，得以使用姊姊的身分跟陳男結婚、辦理文書及在台生活，這些都是經過姊姊授權所為，因此不構成偽造文書罪，最後判處張女、陳男均無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
預售屋解約潮來了！投資客大翻車　央行打房沒人敢當「接盤俠」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸女「冒用大姊身分」在台定居18年！　法官一原因判無罪

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵淋水媽906字還原始末：只能用魔法打敗她

快訊／台南六甲轎車「墜50公尺山谷」1人受困　消防急搶救　

快訊／19歲替代役「新北城林橋墜河」！衣物、證件留橋上

高鐵女「喝水打翻潑小孩」遭家長淋頭！乘客還原：蹲地尖叫才被淋

新北男呆坐台七乙路中　休旅車停不住迎面撞上身亡

女子做電波拉皮手術亡！施術醫生曝兼任麻醉師　衛福部要查了

男汐止「自助洗衣機」偷女性貼身衣物　摸走衣物價值3千栽了

快訊／高雄1男突從大樓墜落！摔到2F別人家陽台　送醫不治

竹科男「幹走同事下午茶」回家吃光！偷走2片雞排代價超慘

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

山下智久也來看周杰倫！　現身大巨蛋「旁邊坐林志玲」

陸女「冒用大姊身分」在台定居18年！　法官一原因判無罪

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵淋水媽906字還原始末：只能用魔法打敗她

快訊／台南六甲轎車「墜50公尺山谷」1人受困　消防急搶救　

快訊／19歲替代役「新北城林橋墜河」！衣物、證件留橋上

高鐵女「喝水打翻潑小孩」遭家長淋頭！乘客還原：蹲地尖叫才被淋

新北男呆坐台七乙路中　休旅車停不住迎面撞上身亡

女子做電波拉皮手術亡！施術醫生曝兼任麻醉師　衛福部要查了

男汐止「自助洗衣機」偷女性貼身衣物　摸走衣物價值3千栽了

快訊／高雄1男突從大樓墜落！摔到2F別人家陽台　送醫不治

竹科男「幹走同事下午茶」回家吃光！偷走2片雞排代價超慘

梅毒陽性卻誤通知「沒毒」　北海道保健所急尋27歲女

快訊／敘利亞總統跟家人「抵達莫斯科」　俄羅斯將予以庇護

台女赴大陸手術！下體慘變「鋸齒狀」悲痛勸世：台灣醫療安心太多

陸女「冒用大姊身分」在台定居18年！　法官一原因判無罪

新婚夜婆婆宣讀4點家規　新娘霸氣秒摘戒：直接離婚

敘利亞阿塞德政權垮台　以色列總理下令軍方占領雙方緩衝區

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵淋水媽906字還原始末：只能用魔法打敗她

快訊／台南六甲轎車「墜50公尺山谷」1人受困　消防急搶救　

「Re:0、藥師少女、我獨自升級」！明年1月強檔動畫續作看不完

台南安平區民宅火警　2樓濃煙明火竄出

和道館小哥哥對練跆拳道！2歲妹一抬小短腿...萌自摔

社會熱門新聞

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

高鐵女遭家長拿水淋頭！乘客還原經過

即／19歲替代役城林橋墜河！衣物留橋上

癌末婦要領百萬「圓夢之旅」　行員以為詐騙報警

20歲男起乩被嫌「不專業」　台中宮廟遶境爆衝突

台南六甲轎車「墜50公尺山谷」1人受困

竹科男幹走同事下午茶！偷2片雞排下場慘

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

女子做電波拉皮手術亡　衛福部要查了

女遭救護車輾斃！司機辯「沒辦法停」肇逃下場曝

外流F杯外商OL私密片！滯美科技男判賠3百萬

高雄1男突從大樓墜落2F陽台　送醫不治

林靖恩遭直擊在超商向店員討食物

六合夜市阿北突遭警包圍帶走！真相令人傻眼

更多熱門

相關新聞

王金平拋兩岸主權同而不分　馬辦高度肯定

王金平拋兩岸主權同而不分　馬辦高度肯定

前立法院長王金平今（8日）發表兩岸新論述，「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會。馬英九基金會執行長蕭旭岑晚間對此回應，王金平的倡議與前總統馬英九主張一致，值得高度肯定。

王金平拋兩岸新論述　沈伯洋：其實就是一國兩制

王金平拋兩岸新論述　沈伯洋：其實就是一國兩制

「兩岸治權互不隸屬」　王金平拋兩岸新論述

「兩岸治權互不隸屬」　王金平拋兩岸新論述

王金平拋兩岸新論述　不提「九二共識」

王金平拋兩岸新論述　不提「九二共識」

讚王金平提兩岸和平倡議　李彥秀聲援陸女大生

讚王金平提兩岸和平倡議　李彥秀聲援陸女大生

關鍵字：

陸籍兩岸依親偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

俄外交部宣布：敘利亞總統放棄職位

預售屋解約潮來了！央行打房沒人敢當「接盤俠」

女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓後死亡

高鐵女遭家長拿水淋頭！乘客還原經過

真有人為周杰倫「潛入下水道」？衛工處回應

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案

「才摸女友1部位」他手狂飄臭味　一票人懂：聞上癮

直擊／周杰倫大巨蛋「合唱陳傑憲」！

女兒長腦瘤！開刀到一半…醫師突脫口「找不到腫瘤」

麻醉科醫曝「舒眠麻醉」風險：比全麻危險

你是I人還E人？心理師曝瘋做「性格測驗」背後隱憂

即／19歲替代役城林橋墜河！衣物留橋上

正妹海邊做瑜珈　遭巨浪捲入海滅頂亡

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面