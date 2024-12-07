獨／26歲風電廠女員工遭堆高機牙叉「猛擊頭部」　爆血慘死

▲台北港一名世紀風電廠區女員工被牙叉插中頭部慘死。（資料照／記者許靖騏攝）



記者戴上容、郭世賢／連線報導

台北港驚傳駭人死亡意外！一名26歲黃姓女子5日在世紀風電廠區工作時，遭堆高機猛撞，頭部更遭牙叉猛撞，當場倒臥血泊慘死。事發後廠區內人員議論紛紛，由於工作園區內所有監控影像都是由資方掌控，園區工人擔心資方掩蓋工安意外，向《ETtoday新聞雲》爆料揭發此事。警方證實，該案正在調查中，已將涉案人依過失致死罪移送士林地檢署偵辦。

據了解，5日晚間7時18分左右，黃女在世紀風電位於八里台港的廠區中，騎著機車要前往另一個廠區工作，不料在途中，被對向由外籍移工所駕駛、正在運送鐵製管材的堆高機猛撞，堆高機牙叉更直接擊中她的頭部。黃女瞬間倒地不起、鮮血四溢，據目擊的工人描述，現場慘不忍睹，大家都被嚇到臉色蒼白。廠區人員急忙報警，港區內的消防人員趕抵速將黃女送往淡水馬偕醫院搶救，但傷勢過重，仍於當晚8時許宣告不治。



事件震驚整個廠區，員工們紛紛質疑廠方是否未妥善落實工安措施？堆高機操作是否符合規範？鐵製管材運輸過程是否存在管理疏漏？更擔心園區內的監視畫面遭滅證。對此，負責調查此案的基隆港警表示，已將事的外籍移工ECO依過失致死罪名調查，詳細事發情形有待檢察官進一步調查釐清。