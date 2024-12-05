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大陸 大陸焦點 特派現場

961元存19年變多少？他查帳戶「只剩35元」傻了　原因2派戰翻

（示意圖／pixabay）

▲錢存在銀行裡沒領，竟然會越存變越少。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸浙江省民眾左旭19年前在一間國有銀行存入人民幣215元（約新台幣961元），期間從未支取，不料近日查閱帳戶，發現餘額只剩下8元（約新台幣35元），原因是銀行從2006年6月開始，按照每個季度收取了3元（約新台幣13元）的小額管理費。消息曝光後，不少人認為不合理，直呼「錢越存越少，那這份錢存在的意義是啥」。

綜合陸媒報導，家住浙江的左旭表示，「我在一家國有銀行存入的215.16元活期存款在19年後只剩下8.67元，期間從未支取。」他被銀行告知，帳戶裡餘額會減少，是因為銀行從2006年6月開始，按照每個季度收取了3元的小額管理費。

報導指出，所謂小額管理費，是銀行針對日均餘額低於一定數額的帳戶，每月收取一定金額的管理費。據了解，不同銀行對於小額管理費的收費標準不盡相同，部分金融業者將需要收管理費的餘額標準劃定在了100元到500元、收費標準為每個季度3元；也有一些銀行已取消小額管理費。

在社交平台上，多家銀行的持卡人都有過類似的經歷，在不知情的情況下被銀行扣了小額管理費。部分網友表示，自己是偶然查看時才發現，銀行卡裡的錢已經被扣光，且事前並無通知；甚至有人表示，「銀行卡裡哪怕只有1分錢，也會被銀行扣走。」

小額管理費的爭議一直存在，支持者認為這有利於銀行進行資源整合；反對者則認為這是對客戶雁過拔毛，「錢越存越少，那這份錢存在的意義是啥」、「還以為這項收費很早就取消了」、「再存多幾天要欠銀行錢了」、「肯定不合理的，收費前需要告知客戶，不告而取就是偷」。

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