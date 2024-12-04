野柳擱淺貨輪油料已抽除7成！海象差暫停　估下周一重啟作業

▲大陸籍貨輪「鈺洲啟航」進行抽油作業。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

擱淺在新北市野柳的陸籍貨輪「鈺洲啟航」，油污危機未解除，航港局指出，近期海象轉好，到昨日中午已抽除197.7公噸餘油，進度近7成，因海象風浪增強，基於安全抽油團隊暫時停止作業，預計下次可抽油期間約為12月9及10日，加速抽除進程，期儘早完成290噸殘油抽除。

航港局要求船東互保公司(P&I)委託的海事專業團隊在安全第一原則下，優先抽除污染風險最高的重油。為克服冬季低溫重油粘稠不易抽除，航港局督促專業團隊強化相關設備以提高抽油效率，至昨日中午12時累計已抽除197.7公噸餘油(含重油188.21公噸、柴油9.49公噸)，完成近7成餘油抽除工作。

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航港局表示，因海象風浪轉趨增強，基於安全抽油團隊暫時停止作業，後續將備妥船機設備，待海象轉好期間隨時再次啟動抽油作業，以期早日抽除全部餘油，化解環境生態危機。

▲大陸籍貨輪「鈺洲啟航」進行抽油作業。（圖／航港局提供）

航港局進一步表示，為因應多變的東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業採分次分段方式執行，並要求專業團隊完成每次階段性抽油作業後，在撤離前要務必確實完成原有油櫃的通氣孔及新鑽作業孔洞的封堵作業，以避免海水湧入導致油污外洩的情形。

依照氣象署的海象預報，航港局指出，預計下次可抽油期間約為12月9、10日，將持續督促P&I委託的專業團加速抽除進程，期能儘早完成290噸殘油抽除。船體與橋式機的移除，已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，待提出後將會同相關單位審查。

航港局在現地會同海保署等單位成立前進指揮所，即時掌握現場狀況，並要求專業團隊透過CCTV及無人機空拍密切掌握船況及周邊環境，亦要求P&I保險公司每日進行金山至瑞芳間38公里的海岸線巡查，以及野柳地質公園、大武崙沙灘與核二廠等地，每日檢查佈署於該等地點防污資材完妥，以利第一時間緊急處置。