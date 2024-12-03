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必勝客「雙12狂歡優惠」一次看！比薩下殺34折、玉米濃湯買1送1

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客祭出雙12狂歡優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「必勝客」的「雙12狂歡優惠」來了，即日起限時2周推出多種「必嗑優惠」，有比薩下殺34折、酥皮玉米濃湯買1送1等，以及一系列超值組合，APP更加碼免消費就能抽萬元旅遊金。

▲▼必勝客雙12優惠。（圖／業者提供）

▲優惠內容一次看。※點圖放大

必勝客雙12期間限定「起司狂熱大比薩下殺34折」，特價只要222元，現省438元；「酥皮玉米濃湯買1送1」，79元就能喝到2碗湯；還有「Pasta Hut義大利麵飯系列單點特價99元起」、「個人比薩豪爽餐179元起」、「雙人激省餐333元」、「私廚饗宴超值餐599元」及「Hot經典超值甜蜜餐1212元起」等，即日起至12月16日於官網、PK雙饗卡APP開跑。

PK雙饗卡APP則獨家再加碼，12月30日前會員可享「蜂蜜麻糬酥」、「川味香烤皮蛋豬血」、「酥炸魷魚鬚」等同品項副食買1送1，現省99元起；期間登入APP免消費還可參加萬元旅遊金抽獎。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞祭出炸雞桶買1送1優惠。

另外，全台13家三商炸雞至12月18日前則有「炸雞桶買1送1」優惠，只要買6塊炸雞桶就送香酥雞柳桶，特價399元，較原價打出57折優惠，且炸雞提供脆皮、義式2口味任選。

三商炸雞的炸雞是以秘製醃料醃製入味，再裹上特製裹粉現點現炸，肉質鮮嫩，口感酥脆；香酥雞柳則嚴選雞柳條製成無骨炸雞，裹上義式炸粉後現炸至金黃酥脆，肉質滑嫩多汁。

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