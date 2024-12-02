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陳澄波〈玉山積雪〉不只是遺作　特展8件作品藏「台灣自然密碼」

▲▼台灣前輩畫家陳澄波誕辰130周年，國立台灣博物館、陳澄波文化基金會共同策展規劃「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」，即日起至2025年5月11日在鐵道部園區展出。（圖／記者林育綾攝）

▲「陳澄波百三特展」展出前輩畫家陳澄波的遺作〈玉山積雪〉原件，呈現台灣獨特的自然生態。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

提到台灣前輩藝術家陳澄波，許多人不免談到他在二二八事件的犧牲、遭受的不公對待，不過他的子孫、陳澄波文化基金會董事長陳立栢表示，「不希望祖父一直被釘在二二八的十字架上」，更希望人們透過他的畫作，能夠重新珍惜這片土地上的自然生態、關心這片土地的幸福，因此在陳澄波誕辰130周年之際，特別與國立台灣博物館策劃特展。

▲▼台灣前輩畫家陳澄波誕辰130周年，國立台灣博物館、陳澄波文化基金會共同策展規劃「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」，即日起至2025年5月11日在鐵道部園區展出。（圖／記者林育綾攝）

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▲台灣前輩畫家陳澄波誕辰130周年，國立台灣博物館、陳澄波文化基金會共同策展規劃「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」。（圖／記者林育綾攝）

台灣前輩畫家陳澄波誕辰130周年，國立台灣博物館、陳澄波文化基金會共同策展規劃「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」，即日起至2025年5月11日在鐵道部園區展出，以陳澄波的8件畫作跟自然史典藏融合，進行對話，讓觀眾透過作品，重新發現台灣的自然力量獨特之處，匯集成豐富的地貌和文化。

此次特展精選陳澄波的8件原件畫作，作品涵蓋台灣的北中南東，基金會期望觀眾進入展間後，挑選一幅最有感、最喜歡的畫作，站在畫前靜靜地欣賞，觀察當中的自然現象，如植物、氣候、山海、河流等，感受更大力量的運作。

●〈玉山積雪〉不只是遺作

以〈玉山積雪〉這幅油畫為例，這幅畫是陳澄波在1949年2月完成的作品，他在完成創作不久後就被選為「和平使者」談判代表，沒想到無故遭到扣押、公開槍決，因此這件作品在過去往往被強調是「陳澄波的遺作」。但實際上沒有一位藝術家在創作的當下，會認為自己的作品是最後遺作，反而都是他當下渴望展現的生命力。

〈玉山積雪〉這幅畫凸顯了台灣的氣候與地貌特殊，底層有芭蕉等熱帶植物，一層層往上，到高海拔處有玉山積雪，可以推測陳澄波當時應該是位在嘉義市區，看到這樣的景象，用一筆一畫呈現出台灣獨特的自然景觀。

加上旁邊另一幅〈北回歸線地標〉，可得知台灣位在北回歸線行經處，照理說北回歸線總是帶來「地獄般的酷熱」，台灣應該很容易乾旱，卻因為特殊的板塊位置，加上季風、黑潮交會，不同的自然力量調節了台灣的氣候，形塑出現在的台灣，讓這片土地成為豐饒的模樣，而不是一片乾涸的沙漠。

▲▼台灣前輩畫家陳澄波誕辰130周年，國立台灣博物館、陳澄波文化基金會共同策展規劃「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」，即日起至2025年5月11日在鐵道部園區展出。（圖／記者林育綾攝）

▲陳澄波作品〈北回歸線地標〉原件展出。（圖／記者林育綾攝）

陳澄波的畫，不只是透露台灣獨特的自然現象，也經常將人文一起入畫，像是〈東台灣臨海道路〉就把太魯閣族文化一起畫進去；〈濤聲〉也呈現了冬季的台灣，依然有釣客在海邊釣魚，顯示出這片土地的豐沛和宜居。

▲▼台灣前輩畫家陳澄波誕辰130周年，國立台灣博物館、陳澄波文化基金會共同策展規劃「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」，即日起至2025年5月11日在鐵道部園區展出。（圖／記者林育綾攝）

▲陳澄波作品〈濤聲〉。（圖／記者林育綾攝）

●陳澄波後代曝心聲：不希望他一直被釘在二二八的十字架上

財團法人陳澄波文化基金會董事長陳立栢表示，身為陳澄波的子孫，他的祖母原先期望他們到國外後，就不要再回來了。但過去有30多年在國外發展時，每回被問及來自何方，他總是要花很多力氣跟外國人解釋「台灣在哪裡」，如果還要再介紹「台灣是什麼樣的地方？」又更困難了。

直到有一天陳立栢發現，父親整日趴在地上，整理祖父留下的作品，「原來我一直尋找的答案，就在阿公的這些畫作裡」。

陳立栢說，人們談到陳澄波，不免還是會提他是二二八事件的犧牲者，但是身為後代，看了作品後更盼望，二二八事件只是陳澄波的一個「逗點」，不是句號，「不希望他永遠被釘在二二八的十字架上。」

陳立栢表示，看著祖父生前的照片，他擺的姿勢和神情，會發現他其實是個很搞笑、逗趣、活潑的人。從他的作品，其實可以解讀更多自然生態，而不只是「意識形態」，從他的畫作來看台灣的樹木、河流、山海，「我們需要的是更多人關注這片土地的幸福度，你有沒有珍惜這片土地上的這些東西？」

再加上台灣博物館的自然史相關館藏，很多文物是從日治時期保存至今，雖然沒有被列為國寶，卻非常珍貴。因此這次在與台灣博物館的合作下，促成在鐵道部園區展出，雖然館方人員一直對於「只擠出3個展間」感到很不好意思，但陳立栢說，「對我們基金會來說，3個展間已經非常感恩，場地小也能傳遞很大的意義和精神。」

▲▼台灣前輩畫家陳澄波誕辰130周年，國立台灣博物館、陳澄波文化基金會共同策展規劃「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」，即日起至2025年5月11日在鐵道部園區展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」將陳澄波作品，結合結合台博館及新採集的魚類、植物等標本。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣前輩畫家陳澄波誕辰130周年，國立台灣博物館、陳澄波文化基金會共同策展規劃「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」，即日起至2025年5月11日在鐵道部園區展出。（圖／記者林育綾攝）

●陳澄波8件畫作呈現台灣自然力量

此次特展展出陳澄波8件畫作，包括〈北回歸線地標〉、〈農家〉、〈東台灣臨海道路〉、〈濤聲〉、〈玉山積雪〉等油畫，結合台博館及新採集的魚類、植物等標本，討論與台灣相遇而影響台灣的自然現象，如洋流（黑潮）、季風（西南氣流、霧林帶）、氣候區（北回歸線、亞熱帶）等獨特性，以及這些自然現象和所造成的物種高歧異性，交織成北半球生態系的縮影，進而孕育出豐富的文化多樣性，包含漁業發展、經濟交換等，闡述這塊土地上因這些現象匯集而擁有的一切。

▲▼台灣前輩畫家陳澄波誕辰130周年，國立台灣博物館、陳澄波文化基金會共同策展規劃「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」，即日起至2025年5月11日在鐵道部園區展出。（圖／記者林育綾攝）

▲透過陳澄波作品，重新看見台灣的自然生態獨特之處。（圖／記者林育綾攝）

他的畫作不只是個人情感的抒發，更是對自然的讚美與思索，透過陳澄波作品，彷彿搭上時光機，更貼近這片土地，感受其中生生不息的力量。策展團隊表示，「走揣・咱的所在」與其說是特展名稱，不如將它看成是一則討論公共議題的邀請卡，藉著作品重新看見腳下的母土，這個自然力、地理性永續祝福的所在。

「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」
地點：台博館鐵道部園區 地址：台北市延平北路一段2號）
日期：即日起至2025年5月11日
時間：週二至週日上午9時30分至下午5時 
（週一公休，遇國定假日或活動另行公告）

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