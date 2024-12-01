新竹男當街搶80元芋頭米粉　遭判5月徒刑

▲新竹地方法院。（圖／記者王致凱攝）



記者張靖榕／綜合報導

新竹市一名宋姓男子先前徒手搶奪一名阿伯手中的芋頭米粉，導致阿伯摔倒在地，但很快被見義勇為的民眾圍捕。宋男事後辯稱米粉是他從地上撿到的，然而該說法遭法官駁回，最終依搶奪累犯罪被判處5個月徒刑，並得易科罰金。

判決書指出，8月事發當天下午5時許，宋姓男子看見一名阿伯手提一袋價值80元的芋頭米粉，便趁阿伯不備，徒手搶奪米粉後迅速步行離開。目擊民眾見狀立刻報警，警方隨後將宋男逮捕。

現場監視器清楚記錄下事發經過，畫面顯示宋男靠近阿伯後突然拉扯，導致阿伯摔倒。受害阿伯在法庭上作證，表示自己被搶後跌倒，只能向路人求救，幸而附近民眾熱心協助，合力追捕宋男。

宋男矢口否認搶奪犯行，聲稱米粉是他在地上撿到的。然而，這一說法不僅與現場監視器記錄不符，也被多名目擊者推翻。目擊民眾指出，當時看到一名身穿黑衣、戴著黑帽與口罩的男子搶奪阿伯的米粉後逃跑，並協助警方指認宋男。

法官查明，宋男曾因竊盜罪遭判刑並服刑完畢，但刑滿5年內再次觸法，屬於累犯。判決書指出，宋男未能在過往刑罰中吸取教訓，顯示其刑罰反應能力薄弱，因此依法加重刑責，判處5個月有期徒刑，得易科罰金。