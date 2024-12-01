　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹男當街搶80元芋頭米粉　遭判5月徒刑

▲新竹地方法院,新竹地院外觀。（圖／記者王致凱攝）

▲新竹地方法院。（圖／記者王致凱攝）

記者張靖榕／綜合報導

新竹市一名宋姓男子先前徒手搶奪一名阿伯手中的芋頭米粉，導致阿伯摔倒在地，但很快被見義勇為的民眾圍捕。宋男事後辯稱米粉是他從地上撿到的，然而該說法遭法官駁回，最終依搶奪累犯罪被判處5個月徒刑，並得易科罰金。

判決書指出，8月事發當天下午5時許，宋姓男子看見一名阿伯手提一袋價值80元的芋頭米粉，便趁阿伯不備，徒手搶奪米粉後迅速步行離開。目擊民眾見狀立刻報警，警方隨後將宋男逮捕。

現場監視器清楚記錄下事發經過，畫面顯示宋男靠近阿伯後突然拉扯，導致阿伯摔倒。受害阿伯在法庭上作證，表示自己被搶後跌倒，只能向路人求救，幸而附近民眾熱心協助，合力追捕宋男。

宋男矢口否認搶奪犯行，聲稱米粉是他在地上撿到的。然而，這一說法不僅與現場監視器記錄不符，也被多名目擊者推翻。目擊民眾指出，當時看到一名身穿黑衣、戴著黑帽與口罩的男子搶奪阿伯的米粉後逃跑，並協助警方指認宋男。

法官查明，宋男曾因竊盜罪遭判刑並服刑完畢，但刑滿5年內再次觸法，屬於累犯。判決書指出，宋男未能在過往刑罰中吸取教訓，顯示其刑罰反應能力薄弱，因此依法加重刑責，判處5個月有期徒刑，得易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
最美童星「獨帶2孩移居紐西蘭」！　網讚：怎麼做到還像20歲
規格再突破！賴清德、夏威夷州長踏入急難管理署　舉行閉門會談
快訊／迪化街火警！　宮廟爆竹爆炸起火
快訊／08：57規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級
女老師「每月加薪3萬」　存股10年買2000萬新房
注意！　最新詐騙手法來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏警12／2起執行「闖紅燈違規取締專案」　盼減少路口交通事故

快訊／迪化街民宅火警！1樓宮廟爆竹爆炸起火　1人送醫

涉公共危險「罰款沒繳」被通緝　他報關出海作業被逮

斑馬線40秒對決！行人站著滑手機不動　駕駛苦等：我不會上當的

「111」政府簡碼遭詐騙冒用　刑事局回應了

新竹男當街搶80元芋頭米粉　遭判5月徒刑

注意！　最新詐騙手法來了

北市成功國宅今晨火警奪命！　母傷重不治兒嗆傷

北市大安區住宅今晨火警！　1女倒臥廚房無呼吸心跳

她趁丈夫彌留「領光309萬遺產」結局被判刑了　律師點出案子7關鍵

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」！目擊者嚇歪：不敢再去吃

Lulu與阿達舊情人合作　曾志偉：放下吧XDD

4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

屏警12／2起執行「闖紅燈違規取締專案」　盼減少路口交通事故

快訊／迪化街民宅火警！1樓宮廟爆竹爆炸起火　1人送醫

涉公共危險「罰款沒繳」被通緝　他報關出海作業被逮

斑馬線40秒對決！行人站著滑手機不動　駕駛苦等：我不會上當的

「111」政府簡碼遭詐騙冒用　刑事局回應了

新竹男當街搶80元芋頭米粉　遭判5月徒刑

注意！　最新詐騙手法來了

北市成功國宅今晨火警奪命！　母傷重不治兒嗆傷

北市大安區住宅今晨火警！　1女倒臥廚房無呼吸心跳

她趁丈夫彌留「領光309萬遺產」結局被判刑了　律師點出案子7關鍵

屏警12／2起執行「闖紅燈違規取締專案」　盼減少路口交通事故

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

郵局窗口制服明年改良甩「鈕扣地獄」　再加碼每人2千預算升級

最美童星「獨帶2孩移居紐西蘭」近況曝！　網讚：怎麼做到還像20歲

連迎4天好天氣　周五東北季風、冷氣團來襲「全台急凍」

回憶假球案！周思齊曝「遭黑道架走」留陰影：擔心會不會被活埋

快訊／迪化街民宅火警！1樓宮廟爆竹爆炸起火　1人送醫

快訊／08:57嘉義阿里山規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

規格再突破！賴清德、夏威夷州長踏入急難管理署　舉行閉門會談

年末派對「女王氣場」加持神器來了！裘莉御用色讓貴氣爆棚

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

隔壁堂弟吃掉嫂子！房內拍親密照

她趁夫彌留領光309萬遺產　結局被判刑

北市成功國宅今晨火警奪命！　母傷重不治兒嗆傷

小巴司機路中間昏迷！4醫護吃飯一半緊急救援

許銘春涉挪公帑開演唱會！雇主協會：揮霍血汗錢

北市大安區住宅今晨火警！　1女倒臥廚房無呼吸心跳

不爽被開單！宜蘭保全買油縱火燒派出所

養生館有貓膩！9嫩妹按摩兼做半套栽了

即／甜心議員涉詐公款！涉2罪遭重判　共犯男友也慘了

即／迪化街民宅火警！1樓宮廟爆竹爆炸起火　1人送醫

行人站斑馬線40秒！　駕駛苦等：我不會上當的

男加入群組搞當沖　險無家可歸

更多熱門

相關新聞

巨城逆勢成長4.6%展現竹科消費力

巨城逆勢成長4.6%展現竹科消費力

全台百貨周年慶季進入收尾階段，目前僅剩台北車站商圈的新光三越站前店、京站時尚廣場，以及SOGO天母店，而新竹地區則由Big City巨城購物中心壓軸，今年全台百貨周年慶拚的辛苦，使出渾身解術達到持平就不錯了，而巨城1至10月業績還逆勢成長4.6％，比去年多賺好幾個億，竹科貴婦消費力不容小覷。

新竹偷車賊G了！潛車庫偷自行車「現行犯被逮」

新竹偷車賊G了！潛車庫偷自行車「現行犯被逮」

即／國1北新竹段連2撞！嚴重紫爆回堵5K

即／國1北新竹段連2撞！嚴重紫爆回堵5K

親眼目睹玻璃工藝的璀璨之美！

親眼目睹玻璃工藝的璀璨之美！

薄瓜瓜婚宴傳改晚間登場！下午彩排空檔穿白T現身

薄瓜瓜婚宴傳改晚間登場！下午彩排空檔穿白T現身

關鍵字：

新竹搶奪蕾犯罪

讀者迴響

熱門新聞

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

床的世界總座辭世！三弟曝死因

蕭煌奇當眾求婚　女方驚人身份曝光

快訊／2縣市低溫特報　急凍跌破10度

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

12強奪冠邀約滿檔！律師給選手1忠告

正妹色色海撈14億　喊「我還是處女」

隔壁堂弟吃掉嫂子！房內拍親密照

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

球員比賽中「胸痛倒地猝死」　過程全播出

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

好市多黑五明「最後1天」　官方曝隱藏優惠

更多

最夯影音

更多

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面