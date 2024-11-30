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「甜心議員」涉詐判刑4聲明被酸：弱到不行

記者黃翊婷／綜合報導

有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟涉嫌詐領公費補助遭判刑，她發出4點聲明強調「沒有一毛錢進到我自己口袋」，控訴法官漠視證據。不過，核能流言終結者創辦人黃士修認為，林穎孟的聲明弱到不行，答辯書狀隨時可以自己貼上來，「妳一直都不敢貼，哪來的可受公評。」

台北市議會前「甜心議員」林穎孟。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟）

▲林穎孟曾有「甜心議員」之稱，如今卻捲入官司風波。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟）

林穎孟被指控在任內與前男友葉曜彰詐領公費助理補助款26萬餘元，雖然兩人均不認罪，但台北地院經過2年審理，29日依利用職務機會詐取財物罪，判處林穎孟有期徒刑3年8月、褫奪公權2年，另依圖利罪判刑5年8個月、褫奪公權3年；葉曜彰則被依圖利罪判刑5年8個月、褫奪公權3年。

對此，林穎孟發出4點聲明，表示自己與律師目前都尚未收到判決書，詳細如下：

1、沒有一毛錢進到我自己口袋，何來的詐領財物？
2、法官完全漠視卷內對我有利的證據，背離無罪推定原則，法官根本是有罪推定。
3、法官無視冤情，完全不食人間煙火，水準令人難以苟同，這種判決令人憤怒，這種司法品質只讓人感到悲哀。
4、請法院把判決書及我完整的答辯書狀上網，接受公評，看誰在胡說八道。

▲▼台北市議會前「甜心議員」林穎孟，因任內涉詐領公費助理補助26萬餘元被起訴，10日到台北地院開完庭受訪盼釐清案情「被知道、被理解」。（圖／記者黃哲民攝）

▲林穎孟控訴法官漠視證據、無視冤情。（資料照／記者黃哲民攝）

不過，核能流言終結者創辦人黃士修29日也在臉書發文，針對林穎孟的聲明逐條提出質疑，甚至直言林的聲明弱到不行，首先，沒有一毛錢進自己口袋，「沒進自己口袋，仍然可以詐領財物，人頭管道多的是。希望妳的律師，在被檢方證明金流之後，不是拿此點做唯一抗辯。」

第二和第三，法官漠視證據、無視冤情，黃士修坦言自己也吃過虧，但上訴拿出過去同類案件進行答辯之後，逆轉獲判無罪，「妳要像我一樣證明自己有冤情啊」；最後是關於判決書和答辯書狀的問題，他表示，判決書過一段時間就會在網路上公開，「至於答辯書狀，沒有任何一條法律限制不得公開，隨時可以自己貼上來。妳一直都不敢貼，哪來的可受公評。」

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