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林穎孟詐公款26萬遭重判　發聲明怒斥：司法品質讓人感到悲哀

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者林敬旻攝）

▲前台北市議員林穎孟。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

出身太陽花學運、有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟，涉嫌以人頭助理詐領公費補助26萬餘元，台北地院今（29日）判林3年8月、褫奪公權2年，另依圖利罪判刑5年8月、褫奪公權3年。對此，林穎孟發出4點聲明回應，直言沒有一毛錢進到我自己口袋，何來的詐領財物？批法官漠視證據，胡說八道，這種司法品質讓人感到悲哀。

林穎孟被控任內與前男友葉曜彰詐領公費助理補助款26萬餘元，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，審理期間還爆出林秘婚又閃離、前夫拒續為她具保而險些被羈押的插曲。

針對相關指控，林穎孟、葉曜彰均不認罪，台北地院審理逾2年，今判林利用職務機會詐取財物，判決3年8月、褫奪公權2年，另依圖利罪判刑5年8月、褫奪公權3年；至於葉曜彰則依圖利罪，判刑5年8月、褫奪公權3年。可上訴。

林穎孟隨後發佈4點聲明，第一，沒有一毛錢進到我自己口袋，何來的詐領財物？第二，法官完全漠視卷內對我有利的證據，背離無罪推定原則，法官根本是有罪推定；第三，法官無視冤情，完全不食人間煙火，水準令人難以苟同，這種判決令人憤怒，這種司法品質只讓人感到悲哀；第四，請法院把判決書及我完整的答辯書狀上網，接受公評，看誰在胡說八道。

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