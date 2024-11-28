孕婦宮縮違停挨罰！友酸「人民保母可憐」　三重警公布影片反擊

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名女子開車違規併排停車在銀行前，巡邏員警發現後上前要求女子提供身分證件，在另一名員警製單舉發過程中，女子並無告知身體是否有不適，舉發完畢後就開車離開，沒想到女子事後由朋友在臉書「爆料公社」貼文，嘲諷三重警「真的很敬業，說個笑話，人民保母，可憐」，分局公布秘錄器挺同仁「舉發過程語氣平和，並無不妥」。

▲員警發現女駕駛違規併排 。（圖／記者陳以昇翻攝）

有網友在臉書「爆料公社」貼文嘲諷三重警分局員警舉發違規併排停車，「想來表揚一下三重分局的蔡孟峰警員，真的是很敬業，我朋友是一位35週的孕婦，突然宮縮靠邊臨停不到3分鐘，也第一時間告知您大人了，你非常的敬業，完全沒有要理會，也沒有要幫忙叫救護車的意思，拿了證件開完單後，瀟灑離開，我們確實違規，但突來的宮縮..為了避免危險，趕緊靠邊臨停，錯了嗎？法，可以不理情，但你身為一位警員，發現民眾身體不適，居然是不理會？不是該幫忙叫救護車嗎？說個笑話，人民保母，可憐。」

事件發生28日上午10時許，員警在三重區正義北路中國信託銀行前，發現一部白色賓士車違規併排停車，員警上前要求出示身分證件，隨即有另一部違規車輛，於是請另一名員警依違反道路交通管理處罰條例第55條1項4款製單舉發，過程中女駕駛並無表明身體不適，簽領罰單後隨即離開。

三重警分局表示，本案員警擔服違規取締勤務，認真執勤，主動告發併排臨時違規停車；經檢視舉發過程語氣平和，並無不妥。另當事人當下並無向在場員警反應身體不適等需要警方協助之情形，員警遂依規定製單舉發。本分局在此呼籲，請用路人遵守交通規則，避免影響他人安全；若有身體不適等需要警方協助之情形，可主動提出需求，本分局將秉持為民服務之精神，盡全力給予協助。

▼女駕駛並未告知員警身體不適 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼女駕駛朋友在臉書嘲諷三重警 。（圖／記者陳以昇翻攝）