點手搖飲外送...備註珍珠20顆「多1顆報警」！店家沒理會慘收負評

▲民眾點外送，竟備註「20顆珍珠，多一顆報警」。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸有民眾最近點了飲料外賣，豈料竟備註「20顆珍珠，多一顆報警」，店家看了沒有多加理會，對方事後竟在平台上檢舉，評論寫上「工作人員忙到珍珠都數不清楚了，還不多招點人」，店家遇到這種顧客，也只能無奈的表示，真的十分無言。

在網路上瘋傳的照片中可看到，這名顧客點了大杯的抹茶奶綠，少冰、五分甜，且備註要加珍珠，還強調「20顆珍珠，多一顆報警。」豈料店家沒有多加理會他，對方收到飲料後相當不爽，在外送平台上申訴，評論寫上「工作人員忙到珍珠都數不清楚了，還不多招點人」，給予3顆星的評價。

對此，商家也無奈的嘆「作為商家，有時候真的很無語，平台也要無底線幫著顧客。」所幸從截圖上也可看到，顧客提起申訴，平台則在同天顯示申訴失敗，「你申訴的內容不符合不實評價或非商家原因評價的評判標準」。

此文一出，所有網友都傻眼，紛紛表示「備註區不是許願池」、「應該申訴顧客並沒有說到做到報警，如果平台不處理就是雙標」、「好矯情哈哈，這世界上什麼樣的人都有」、「之前看到備註給袋子裡塞一百塊的，不給就投訴」。

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