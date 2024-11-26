企業家贏了！疫情返台居隔14+1天　他被迫住防疫旅館怒控疾管署

▲彭天豪疫情期間自美返台，他不服疾管署強制人民入住防疫旅館隔離14天，提出行政訴訟。（圖／資料照）



記者吳佩蓁／台北報導

曾參與野百合學運的企業家彭天豪，2021年8月22日自美國入境台灣，由於當時疫情緩和，衛福部疾管署雖已解除三級警戒，降為二級，但依傳染病防治法規定，彭仍需入住防疫旅館隔離14天，彭不服提出行政訴訟，一審台北高等行政法院認定，原處分違反法律保留原則及比例原則，判彭勝訴。案經疾管署上訴，二審最高行政法院駁回上訴定讞。

判決指出，彭天豪2021年8月22日自美國入境台灣，衛福部疾病管制署依傳染病防治法第58條第1項第4款規定，於同日開立「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，命彭自2021年8月22日至同年9月5日在新北市深坑區某防疫旅館內進行居家檢疫（原處分）。彭於當天即入住防疫旅館，並於9月5日解除隔離後，返家進行7天自主健康管理。

彭不服原處分提起確認原處分為違法訴訟，他主張依傳染病防治法第58條第1項第4款規定，該條款所稱「居家檢疫」，文義上是指於住家進行檢疫措施，疾管署卻將「居家」要件不當擴大解釋為旅館，已脫離文義；且在住家檢疫，仍可透過電子圍籬、電子監控等科技輔助，達到防止居家檢疫者任意外出的目的，應無須強制在防疫旅館內檢疫。彭主張疾管署採用對人民權益侵害較大的強制入住防疫旅館措施，有違比例原則。

對此，疾管署則辯稱，世界衛生組織2020年2月11日發布防堵回國旅客檢疫COVID-19病毒及隔離措施指引，針對隔離措施的時間建議應持續最長14天，才足以阻斷病毒傳播，故對於自感染區入境、接觸或疑似接觸人員實施隔離14天的措施，有其必要。

此外，傳染病防治法第58條第1項第4款有關居家檢疫規定，並非僅從狹義或形式上的「居家」概念理解，只要是可供受隔離者使用的特定空間，均屬「居家」，主張原處分沒有違反傳染病防治法規定，也沒有違反法律保留與明確性原則。

一審法官審理認為，原處分限定彭天豪於一定期間內在防疫旅館內進行檢疫，雖符合傳染病防治法第58條第1項第4款規定措施，但以0625新聞稿規範檢疫方式及檢疫期間部分，違反法律保留原則。

另原處分命彭自2021年8月22日至同年9月5日零時在防疫旅館內進行檢疫，其中因入境當日計為第0天不算數，其檢疫期間已逾14日，不僅與世界衛生組織建議的檢疫日數不符．也與衛福部0625新聞稿或衛生福利部頒佈之公告的日數不符，認定原處分違反比例原則。

台北高等行政法院判決彭勝訴，事後衛福部不服上訴，最高行政法院審理後，維持原審判決，駁回上訴全案定讞。