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屏東小百岳女乃山1天驚傳2意外　1人迷路1腳踝骨折

▲獅子消防分隊女乃山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲獅子消防分隊女乃山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣女乃山一天發生兩起登山事故，一登山客迷路、一腳踝疑似骨折，屏東縣政府消防局獅子消防分隊獲報救援，分別護送下山，其中一人送醫治療。

獅子消防分隊於23日10時24分接獲勤務指揮中心派遣轄區女乃山發生登山客失聯事件，立即出動救護車、勤務車及枋山分隊前往搜尋。

據報案人表示，於女乃山登山時迷失方向，於是報案情求協助，獅子分隊人員於10時40分到達女乃山登山口後，由警消人員上山搜尋，約12時14分到達接觸到報案人，了解詳細情況後，並未受傷只是路況不熟迷失方向，由警消人員帶領下山，於13時11分抵達登山口不需要送醫。

▲獅子消防分隊女乃山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

同日17時45分再次接獲勤務指揮中心派遣轄區女乃山發生登山人員受傷，立即出動救護車、勤務車及枋山分隊前往搶救， 於19時22分接觸到報案人，傷者經評估後為腳踝疑似骨折，經由警消人員協助下山，於22時11分返回登山口，由獅子救護車送往枋寮醫院救治。

獅子消防分隊表示，女乃山登山步道同日發生兩起山域事故，這條路線除了下切河道還有上攻陡坡，難度雖不會太高，但也有一定的風險，期許山友能夠安裝手機登山軟體，使用離線地圖，迷途時不隨意下切，原地待援才是上策，能自主管理、責任承擔，注意自身安全，避免意外發生。

▲獅子消防分隊女乃山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

女仍山又名汝乃山或女乃山，位在屏東縣獅子鄉丹路村與牡丹鄉石門村、牡丹村交界處，海拔804公尺，為台灣小百岳之一。東北方約3公里處為雙流國家森林遊樂區，是當地山界的熱門景點。

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