谷辣斯、隨扈遭拍到　鬼祟進出旅館

▲Kolas（圖）至今否認與李男發生不倫戀，但李男近日在臉書自爆2人確有交往，讓案情大逆轉。（翻攝Kolas Yotaka臉書）



圖文／鏡週刊

前總統府發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）去年遭本刊踢爆，和已婚的李姓隨扈不倫戀，當時李以「登聖母峰」作為和Kolas幽會的暗語，不過，Kolas至今仍矢口否認這段婚外情，但本刊接獲爆料，李近日在臉書心碎痛訴，他和Kolas確實有交往，且對方還曾承諾他只要風波一過，就會「好好在一起」，甚至教他「要怎麼離婚比較快」，他照做與妻子離婚，最後才發現一切都是Kolas的謊言。

谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）去年遭本刊踢爆，2022年競選花蓮縣長期間，與負責貼身保護她的人夫李姓隨扈發生不倫戀，李男常用LINE傳訊息示愛，並替Kolas取了「聖母峰」的暱稱，誇耀「聖母峰已被占領」等，露骨的對話全被李妻掌握，將Kolas一狀告上法院。

▲Kolas參選花蓮縣長時，李男便擔任她的隨扈，2人疑因此發展出不倫戀。（翻攝Kolas Yotaka臉書）

花蓮地方法院在今年3月一審宣判，Kolas不法侵害配偶權，且情節重大，已逾越工作關係或一般朋友的正常社交往來，並造成元配精神深受創傷，嚴重打擊家庭關係，判賠75萬元。

即便判決結果是Kolas敗訴，但她不僅不服氣，還提出上訴，強調「我不會輸。」近日也公開露面，發表與出版社合作策畫的政治諷刺漫畫，看似已不再受緋聞影響。而Kolas今年7月也高調接受媒體專訪喊冤，說她與李男的關係只是阿美族語的「Salikaka」（如兄弟姊妹），並指李因為工作及婚姻壓力，長期服藥，易產生夢遊且伴隨與現實脫序的行為，像是對她表達愛慕之情，或幻想2人生的小孩會像電影《露西》中的主角一樣優秀等，但講完隔天就會向她道歉。

▲Kolas今年2月已遭法院宣判不法侵害配偶權，但她仍不服提出上訴。（翻攝Kolas Yotaka臉書）

時隔4個月、本月16日，李男也現身接受媒體專訪，強調自己與Kolas只是朋友，沒有任何親密關係；李說他擔任隨扈期間，確實有與Kolas用LINE對話，但內容都只是玩笑話，「原住民開玩笑無極限，我跟Kolas真的沒什麼。」並提到自己已與妻子離婚。

雖然李與Kolas異口同聲否認不倫戀，但本刊掌握，2023年6月Kolas因外遇人夫請辭總統府發言人後，和李私下仍維持聯繫，在另一起Kolas的民事官司訴訟中，對造曾提出一段她與李男共同現身台北市某旅館的監視器畫面，進一步證實2人的關係確實非他們所言「真的沒什麼」。

▲花蓮地方法院（圖）3月判Kolas不法侵害配偶權，且情節重大，判賠75萬元。

本刊掌握這段監視畫面，Kolas與李為了避嫌，刻意一前一後離開飯店房間，2人並以帽子、口罩掩人耳目。Kolas的律師在庭上辯稱「這都遮著，看不出來是誰」，但與2人相熟的友人一看，都很清楚畫面中就是Kolas與李男。



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