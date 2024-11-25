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機車頭燈太亮！白光閃爆整條路超刺眼　他氣炸：想問候他祖先

原PO被機車頭燈閃。（圖／翻攝爆料公社）

▲騎士疑似改裝車燈，白光閃到整台機車都看不見。（圖／翻攝爆料公社）

圖文／CTWANT

台灣不少改裝汽機車，會改頭燈或LED燈，不過太亮也會影響行車安全。一名網友就表示，他被機車頭燈閃到看不到路，讓他氣到PO網直呼，他很想用髒話問候對方，引發討論。

原PO在臉書爆料公社發文，「遇到這種的真的很想問候他祖公祖嘛（媽），裝這什麼78燈，這還是一台機車！」原PO標記，「眼睛是很不好膩。」從PO出的照片中可見，一輛機車正在對向停等紅燈，不過該騎士疑似改裝車燈，機車的大燈閃到整台機車都看不見，也看不出車型。

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照片曝光後，，不少人紛紛留言「現在很多，尤其是開霧燈的一堆」、「真想叫牠自己蹲在自己車前面看到爽」、「因為這項目不執法」、「給我閃回去立刻馬上開遠燈從後面跟著他」、「這個無法檢舉拉，我問過交通警察了，已讀不回.」、「現在社會太黑暗了！需要超白光照亮前途」。

也有說人，「警察應該順便抓這個，讓他蹲在前面直視一分鐘體驗一下這美妙的燈光」、「這種就是跟在他後面開始檢舉違規行為，我都這樣請他噴好幾萬的罰單」、「送驗車單給他應該比較實際」、「是否建議修法，開遠光燈吊銷駕照」。

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