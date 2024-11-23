王建煊預計2500萬賣房捐弱勢　以租房體驗高齡無屋無子的辛苦

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前監察院長王建煊21日宣布，要出價2500萬出售自家住宅，並將賣房所得捐給弱勢，夫妻則選擇每個月花1萬元租屋，體驗高齡無屋、無子長者的辛苦，並替他們發聲。對此，國民黨立委賴士葆22日表示，王建煊奉行「人去、愛留」的理念，一生至今捐款超過1億台幣，用行動給我們最佳的典範和啟示。

王建煊21日在林口自家住宅開記者會宣布，開價2500萬出售林口住家，並將賣房所得捐給弱勢使用，此後夫妻則選擇以租房的方式生活，來凸顯高齡租屋市場的不友善，是可能發生於每一個人的。王建煊還提及，自己其實也考慮死後將遺體捐給醫學院遺愛人間，。

針對王建煊之舉，賴士葆提到，離開職場以後的王建煊從來沒有清閒過著退休的生活，就像王建煊設立的基金會名稱「愛心第二春」一樣，然而，王建煊的愛心義舉不只在台灣，更在美國、中國、緬甸成立基金會，嘉惠各處的偏鄉弱勢。

賴士葆指出，1996年開始的「撿回珍珠計畫」，讓近9萬貧苦孩子受惠，其中7萬多人可以上大學，從而翻轉人生，王建煊還關心老齡化的社會問題，在2011年成立「無子西瓜社會福利基金會」，照顧獨居失能失智老人的天使居，今年開始營運，幫助無子長者安度晚年。

賴士葆認為，王建煊奉行「人去、愛留」的理念，一生至今捐款超過1億台幣，如今又宣布要把現在的住房賣掉，去從事扶弱濟貧的公益活動，完全顛覆傳統老年需要有自己的窩養老的觀念。

王建煊之所以選擇賣房捐款，賴士葆透露，王建煊其實曾經說過，愛人、救人要及時，如果等到過世再捐出，就會延緩使得需要援助的可憐人無法立刻受益。

賴士葆點出，王建煊打算把賣房預計所得2500萬，分成5階段幫助國內及緬甸的弱勢族群，王建煊看待孤苦貧寒者的需要，心中的感受就像火燒那樣焦急迫切。

此外，賴士葆細數，王建煊不只房子捐、有價物品捐，連大體器官也要捐出，王建煊想帶著太太每個月花1萬元租屋，體驗高齡無屋、無子長者的辛苦，並替他們發聲。

賴士葆透露，王建煊為了避免佔據公益床位，所以，婉拒入住自己為獨居失能、失智長者創辦的天使居，這樣捨己悲憫的胸襟真的讓人感動，若要挑選可以代表台灣最高超的美德非王建煊莫屬。

「夫妻二人鶼鰈情深，提到妻子就會掉淚，沒有兒女，86歲的他自己罹患癌症，衣不解帶的照顧失智失語整日嗜睡的太太，其他老人都在保養顧惜地照顧自己的健康，唯獨王建煊為著公益愛心奔忙，跟時間、生命賽跑，就怕手中有行善的能力做得不夠快、不夠多。」

賴士葆表示，基督的信仰使王建煊怡然自得過著簡樸的生活，豁達喜樂的面對死亡，對落實愛心公益卻是極端的迫切，王建煊說：「離世前，應留些時間、金錢給不認識的人，這樣生命才更豐盛、更有意義。」

最後，賴士葆強調，王建煊的人生故事之所以精彩，是因為都是奉獻給不認識的弱勢族群，王建煊用行動給我們最佳的典範和啟示。