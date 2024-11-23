　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王建煊預計2500萬賣房捐弱勢　以租房體驗高齡無屋無子的辛苦

▲國民黨立委賴士葆 。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前監察院長王建煊21日宣布，要出價2500萬出售自家住宅，並將賣房所得捐給弱勢，夫妻則選擇每個月花1萬元租屋，體驗高齡無屋、無子長者的辛苦，並替他們發聲。對此，國民黨立委賴士葆22日表示，王建煊奉行「人去、愛留」的理念，一生至今捐款超過1億台幣，用行動給我們最佳的典範和啟示。

王建煊21日在林口自家住宅開記者會宣布，開價2500萬出售林口住家，並將賣房所得捐給弱勢使用，此後夫妻則選擇以租房的方式生活，來凸顯高齡租屋市場的不友善，是可能發生於每一個人的。王建煊還提及，自己其實也考慮死後將遺體捐給醫學院遺愛人間，。

針對王建煊之舉，賴士葆提到，離開職場以後的王建煊從來沒有清閒過著退休的生活，就像王建煊設立的基金會名稱「愛心第二春」一樣，然而，王建煊的愛心義舉不只在台灣，更在美國、中國、緬甸成立基金會，嘉惠各處的偏鄉弱勢。

賴士葆指出，1996年開始的「撿回珍珠計畫」，讓近9萬貧苦孩子受惠，其中7萬多人可以上大學，從而翻轉人生，王建煊還關心老齡化的社會問題，在2011年成立「無子西瓜社會福利基金會」，照顧獨居失能失智老人的天使居，今年開始營運，幫助無子長者安度晚年。

賴士葆認為，王建煊奉行「人去、愛留」的理念，一生至今捐款超過1億台幣，如今又宣布要把現在的住房賣掉，去從事扶弱濟貧的公益活動，完全顛覆傳統老年需要有自己的窩養老的觀念。

王建煊之所以選擇賣房捐款，賴士葆透露，王建煊其實曾經說過，愛人、救人要及時，如果等到過世再捐出，就會延緩使得需要援助的可憐人無法立刻受益。

賴士葆點出，王建煊打算把賣房預計所得2500萬，分成5階段幫助國內及緬甸的弱勢族群，王建煊看待孤苦貧寒者的需要，心中的感受就像火燒那樣焦急迫切。

此外，賴士葆細數，王建煊不只房子捐、有價物品捐，連大體器官也要捐出，王建煊想帶著太太每個月花1萬元租屋，體驗高齡無屋、無子長者的辛苦，並替他們發聲。

賴士葆透露，王建煊為了避免佔據公益床位，所以，婉拒入住自己為獨居失能、失智長者創辦的天使居，這樣捨己悲憫的胸襟真的讓人感動，若要挑選可以代表台灣最高超的美德非王建煊莫屬。

「夫妻二人鶼鰈情深，提到妻子就會掉淚，沒有兒女，86歲的他自己罹患癌症，衣不解帶的照顧失智失語整日嗜睡的太太，其他老人都在保養顧惜地照顧自己的健康，唯獨王建煊為著公益愛心奔忙，跟時間、生命賽跑，就怕手中有行善的能力做得不夠快、不夠多。」

賴士葆表示，基督的信仰使王建煊怡然自得過著簡樸的生活，豁達喜樂的面對死亡，對落實愛心公益卻是極端的迫切，王建煊說：「離世前，應留些時間、金錢給不認識的人，這樣生命才更豐盛、更有意義。」

最後，賴士葆強調，王建煊的人生故事之所以精彩，是因為都是奉獻給不認識的弱勢族群，王建煊用行動給我們最佳的典範和啟示。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日媒讚張奕、陳冠宇好投！　日網驚呼台灣好強：可能是決賽對手
快訊／高雄槍擊1死！主嫌落網　逃31hrs躲空屋赤腳被逮
鋒面、冷氣團下周雙襲　全台氣溫跳水「濕冷轉乾冷」
重大車禍3死！恐怖瞬間曝光
謝宜容道歉片「拍給法官看的」！片尾藏1彩蛋：倒數3秒變臉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

執政半年／賴清德安全感不足　藍委：打造賴系人馬反而會官官相護

「最窮立委」接勞動部長救火　吳思瑤：洪申翰會是最貼近民意部長

執政半年／綠委不解勞動部危機處理　行政溝通要加強！有責補破網

分析／賴清德執政危機　需解2大問題：信賴用人＆末梢神經失調

洪申翰稱「早就聽聞謝宜容霸凌鬼故事」　她轟：未來還想保護勞工？

洪申翰火速接任勞動部長　賴士葆：綠營想用深綠基本盤清戰場

勞動部輕生公務員「輪椅運遺體、未蓋白布」？　新北議員曝真相

王義川進立院！遞補洪申翰出缺　凌濤預言：2026空降參選桃園市長

王建煊預計2500萬賣房捐弱勢　以租房體驗高齡無屋無子的辛苦

洪申翰任勞動部長　綠委指適才適所：可讓勞動部盡快回穩

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

東京巨蛋外國旗海「Team Taiwan」感動第1人稱視角曝

Rosé.Bruno Mars MAMA合體開跳〈APT.〉　上台拿獎盃乾杯！「臉頰親吻」撂韓文

參與樂。無齡博覽會 中華電信展科技魅力｜20241122 ET午間新聞

峮峮大螢幕

新娘準備1驚喜讓新郎泛淚　過世公公現身大合照太感動

執政半年／賴清德安全感不足　藍委：打造賴系人馬反而會官官相護

「最窮立委」接勞動部長救火　吳思瑤：洪申翰會是最貼近民意部長

執政半年／綠委不解勞動部危機處理　行政溝通要加強！有責補破網

分析／賴清德執政危機　需解2大問題：信賴用人＆末梢神經失調

洪申翰稱「早就聽聞謝宜容霸凌鬼故事」　她轟：未來還想保護勞工？

洪申翰火速接任勞動部長　賴士葆：綠營想用深綠基本盤清戰場

勞動部輕生公務員「輪椅運遺體、未蓋白布」？　新北議員曝真相

王義川進立院！遞補洪申翰出缺　凌濤預言：2026空降參選桃園市長

王建煊預計2500萬賣房捐弱勢　以租房體驗高齡無屋無子的辛苦

洪申翰任勞動部長　綠委指適才適所：可讓勞動部盡快回穩

俄羅斯「榛果樹飛彈」襲烏！　北約下周召開緊急會議

日媒讚張奕、陳冠宇好投！　日網驚呼台灣好強：可能是決賽對手

執政半年／賴清德安全感不足　藍委：打造賴系人馬反而會官官相護

冷氣團下周三夜襲「全台降溫有感」　2波11度低溫急凍

「最窮立委」接勞動部長救火　吳思瑤：洪申翰會是最貼近民意部長

執政半年／綠委不解勞動部危機處理　行政溝通要加強！有責補破網

川普效應！　逾半經濟學家認日央12月升息機率增

今年出國上看1750萬人次　觀光產業獲利大衰退「Q3首見淨損」

分析／賴清德執政危機　需解2大問題：信賴用人＆末梢神經失調

川普A片女星封口費案量刑　法官裁定「無限期延後」

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

政治熱門新聞

快訊／洪申翰接任勞動部長　不分區懸缺將由王義川遞補

即／許銘春反擊林淑芬：生命的消逝不該被政治操作

勞動部霸凌案越查越模糊！王婉諭揭5大疑點

勞動部輕生公務員「輪椅運遺體、未蓋白布」？　新北議員曝真相

快訊／證實洪申翰接勞動部長　行政院：借重長才

批勞動部報告洗白謝宜容　她曝1人難逃

謝宜容案　董智森爆「綠營內鬥」：等陳菊說話

秀監視器畫面！勞動部輕生員工「打假卡」　每天超時工作超過12小時

洪申翰任勞動部長　綠委指適才適所：可讓勞動部盡快回穩

洪申翰接任勞動部長　李彥秀：既不適才也不適所

王義川進立院！遞補洪申翰出缺　凌濤預言：2026空降參選桃園市長

中共32架機艦持續擾台　13共機逾越中線闖我空域

專訪／收200封陳情信直指謝宜容霸凌！　李宇翔見家屬一句話決查到底

王建煊預計2500萬賣房捐弱勢　以租房體驗高齡無屋無子的辛苦

更多熱門

相關新聞

通緝陳啓昱南檢用30年前嫩照　賴士葆質疑：為何要助逃亡

通緝陳啓昱南檢用30年前嫩照　賴士葆質疑：為何要助逃亡

台鹽實業前董事長陳啓昱涉弊落跑風波持續發酵，台南地檢署4日發布通緝令，刑事局查緝專刊11日刊登，但發布查緝專刊的照片，疑為30年前舊照，挨轟離譜搞笑。國民黨立委賴士葆表示，陳啓昱涉嫌官商勾結，利益糾葛，盤根錯節，但不解的是 院檢為何要一次又一次天衣無縫的幫助陳啓昱爭取逃亡的時間和空間，讓司法變成笑柄。

財劃法議事錄之亂　綠營舉曾銘宗、羅明才打臉：已請院長主持協商

財劃法議事錄之亂　綠營舉曾銘宗、羅明才打臉：已請院長主持協商

轟南院替陳啓昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

轟南院替陳啓昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

藍公投法提案恐讓總統下台？　中選會回應了

藍公投法提案恐讓總統下台？　中選會回應了

藍拋修公投法納釋憲結果　明引爆朝野戰火

藍拋修公投法納釋憲結果　明引爆朝野戰火

關鍵字：

賴士葆王建煊

讀者迴響

熱門新聞

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

丐幫第58任幫主車禍慘死！載妻直播遭砸扁

快訊／宜蘭凌晨重大車禍！3死2傷

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

快訊／台中男鬼切害媽重摔！6月大男嬰凌晨不治

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」

酒店妹染愛滋重創同業　防治中心首創「看新聞做篩檢」

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝駭人下場

台灣拚晉級冠軍戰　這樣贏最穩

「子宮掉出陰道」女信徒忍痛4個月才就醫

機車男遭2大車夾擊頭扭90度　驚悚畫面曝光

王定宇爆私訊女選民

即／國1南下373K貨櫃車翻覆！全線封閉

更多

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面