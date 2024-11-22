「去Hotel嗎」單親媽服社會勞動...被約開房還襲胸　崩潰看精神科

▲苗栗地檢署前謝姓觀護佐理員，涉嫌對參加社會勞動的女子襲胸、輕佻約開房被判有罪。（圖／翻攝當事人臉書）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗地檢署謝姓資深觀護佐理員，利用督導民眾進行社會勞動機會，涉嫌對一名接受他督導的女子開口邀約「去HOTEL嗎？」甚至在車內觸摸她的胸臀等敏感部位，導致被害人內心崩潰到精神科就診。地檢署接獲檢舉後調查認定性騷擾罪行成立，謝男去年4月也辭職，法官審理後依觸犯《性騷擾防治法》，判處謝男有期徒刑6個月、得易科罰金，全案仍可上訴。

政府自2009年9月1日起，將法院判處6個月以下，徒刑、拘役或罰金者的被告，向地檢署執行科報到時，可聲請「易服社會勞動」，從事社會勞動6小時，可以折抵1日刑期或罰金，而各地檢署則外聘「觀護佐理員」，負責監督這些輕刑犯執行社會勞動的業務；而年約60歲的謝姓男子是退役職業軍人，在苗檢擔任10多年的觀護佐理員。

法官調查，謝男竟利用其職務上督導被告女子（化名：A女） 進行社會勞動機會，2022年10月11日10時15分許，在苗栗縣頭份市東庄區活動中心宣導活動結束後，邀A女上他轎車傳送活動照片給他時，謝男先問她：下午要幹嘛？A女回：「我下午要去勞動。」他竟說：「去HOTEL嗎？」她怒嗆：「你在講什麼東西。」

▲苗栗地檢署前謝姓觀護佐理員，涉嫌對參加社會勞動的女子襲胸、輕佻約開房被判有罪。圖為苗栗地檢署外觀（圖／記者楊永盛攝，下同）

Ａ女指控，起初謝男繼續壞笑，照片傳給他後，他的手就突然摸她屁股、胸部，她毫無防備下被突然觸碰身體敏感部份，嚇到身體往後縮，反應過來就把他推開，馬上下車，並回說：「我不是那麼隨便的人！」接著，她情緒崩潰打電話向一起做社會勞動的B女訴苦，事後再向苗栗地檢署檢舉並報警。

謝男矢口否認性騷擾，辯稱因為A女說天氣很冷，才請她到車上傳照片，沒有碰觸她的身體，「但我下車時，左手手臂有揮了她一下，不確定有沒有揮到她。」

法官傳喚其他社會勞動者，證人指性騷擾一事發生後，A女看到謝男，都會刻意閃躲到其他人身後；頭份清潔隊員亦說，有一次A女主動詢問是否可以更換佐理員：他追問為什麼？她說他佐理員會對她言語騷擾、會摸她的胸部、屁股，講的當下感覺她快哭了，講到很委屈，因為是他工作5年多，第一次遇到社會勞動者要求要更換佐理員的案例，所以印象深刻。

法官說，謝男也自承A女離婚、單親帶2名小孩，覺得她有點可憐、會同情她，會專程載送她的物資，其他社會勞動人則是透過轉交方式，顯見謝男特別照顧A女，A女沒有誣陷謝的動機和必要。

法官指出，謝男身為苗栗地檢的觀護佐理員，本應負責督促、管理社會勞動人履行社會勞動，竟未克盡職守，逾越佐理員分際，逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，乘被害人不及抗拒之際，以觸犯她胸臀為性騷擾行為，致她因而至精神科就診，認定謝男對A女性騷擾犯行成立，判決有期徒刑6月、得易科罰金。