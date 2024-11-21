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謝宜容記遭免職恐翻盤？　勞動部調查報告竟成「護身符」

▲ 勞動力發展署北分署長謝宜容。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署官網）

▲ 謝宜容至今仍神隱不出面。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署官網）

圖文／CTWANT

勞動部勞動力發展署北分署39歲公務員疑遭分署長謝宜容霸凌，而在辦公室內輕生，但勞動部竟在19日公布調查報告稱「管理方式非輕生直接原因」、「無法證實有遭受霸凌」。對此，台北市議員游淑慧表示，謝宜容剛發表了3點道歉聲明，但其實每一點都只是在強調勞動部公布的調查報告，「我之前就預言勞動部的那份行政調查報告，將成為謝宜容的護身符，她馬上就用上了。」資深媒體人黃智賢也痛批，這次事件不是高層縱容而已，是集體作案，「但最可怕的，還不是謝宜容。而是一直包庇維護她作惡的靠山和綠營官場。」

游淑慧今凌晨在臉書發文指出，謝宜容剛發表了三點道歉聲明，口口聲聲說道歉，但其實每一點都只是想再次強調勞動部之前那份為其卸責的行政調查，「讓人感覺假道歉，真辯解。」

謝宜容記2大過免職恐翻盤？！勞動部調查報告成「護身符」　她轟：高層集體作案

▲謝宜容發表了三點道歉聲明。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

她表示，自己之前就預言勞動部的那份行政調查報告，將成為謝宜容的護身符，結果她馬上就用上了，「之前勞動部先是組了一個調查小組、做了一個行政調查報告，內容簡單來說就是指吳員輕生是與他的工作有關，但與謝宜容無關……」

然而，等到這份報告出爐，引起各界忿怒批評後，勞動部長才改口從調職、再變停職，最後卓榮泰又震怒下令變兩大過重懲，「可見卓榮泰的震怒和重視，不是因為公務員的輕生，而是因為他自己被罵慘，而他的震怒和重視也來的太晚。」

她也質疑「卓榮泰憑什麼重懲謝宜容？」官方調查報告並不認為謝與吳員輕生有關，只建議調離現職，因此勞動部的行政調查報告早給了謝一個後門，「現在，謝宜容也拿著勞動部之前這份調查報告來說嘴，甚至即便卓懲處她，她未來也能以此申請救濟。所以，如果卓榮泰院長也無法接受這份行政調查報告，應該要宣布究責這份調查報告的調查過程，並且下令重組調查小組重新展開行政調查。」

游淑慧也感嘆，「大家想想，在失去一條人命、民代揭露、媒體報導、事情鬧大後，勞動部居然還是敢做出這種荒腔走板的行政調查報告。那麼勞動部的官僚問題，顯然已是結構性的沉疴痼疾……上下交相賊。」

黃智賢昨也在臉書發文痛批，家庭跟國家辛苦栽培出來，一個奉公守法，勤勤懇懇的公務員，是被逼到怎樣的絕境，竟然放棄自己的生命？「光天化日，朗朗乾坤。自許人權人道的台灣，竟然讓勞動部一個雖層級不高，但背景過硬的小小綠官謝宜容，逼死一名公務員。還羞辱他的遺體，掩蓋逼死人的事實。這不是高層縱容而已，這是集體作案。」

黃智賢續稱，一個芝麻綠豆的綠官謝宜容，權勢竟然橫跨蔡英文跟賴清德。害死一條人命，竟然讓新的勞動部長何佩珊，為她出面鞠躬道歉，落淚，還説她好話。沒有人拿她有辦法。這樣的民進黨，這樣的賴清德，權力時間，還能有多久？「但最可怕的，還不是謝宜容，而是一直包庇維護她作惡的靠山和綠營官場。是本該保護全台灣勞工的勞動部，居然變成逼死公務員的職場地獄。敗壞政府職能，葬送一條人命的謝宜容，受到的懲處，竟然只是調職。這是多麼荒誕的世界。」

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