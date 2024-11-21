國土計畫法要多溝通　劉世芳：沒交功能分區圖的都是藍營執政縣市

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

《國土計畫法》質疑聲浪未減，立委紛紛提出修法暫緩實施，立法院內政委員會21日排審，民進黨立委蔡易餘等共12名綠委也主張應多溝通再上路。對此，內政部長劉世芳受訪時說，還沒繳交國土分區圖的8個縣市都是國民黨執政，中央這邊會多溝通，以求能於明年順利公布實施。

預計明年4月30日實施的《國土計畫法》是於2015年馬英九執政時提出，並在2016年通過。根據條文，分為三階段，首先是中央要公告全國的國土計畫，接著是地方要公告地方的國土計畫，之後就是在明年的4月30日上路前，全國的縣市必須要交出功能分區圖，不少農民也擔心未來土地使用缺乏彈性，而各地方對劃設標準也有意見，部分未準時繳交。

劉世芳今表示，不論藍綠立委都提到國土法應多溝通才上路，這是政府現在處理的方向，目前八個縣市還沒繳交分區圖 ，大部分都是國民黨主導的縣市，其中包括新北、台中、雲林、苗栗等，這些上一次在立法院公聽會都答應12月底前送達，也期待溝通沒有問題的話，國土功能分區圖都上來了能順利實施。

面對綠營也有反對聲音，劉世芳說，不同聲音本來就是民進黨內的文化，國土法確實有檢討空間，但是會多溝通，現在問題是國民黨主政的八個縣市沒繳交國土分區圖。