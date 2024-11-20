被爆「不會背骨」有意爭黨魁　蔡壁如回應了

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，遭延長羈押禁見至2025年1月4日，外界十分關注黨主席問題，一度傳出民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如有意角逐黨魁，還說出「我不會背骨」等話。對此，蔡壁如強調，這不像是她會講的話，她對黨絕對忠誠，現階段就是專注於台中市政府顧問職務。

▲蔡壁如表明自己對黨絕對忠誠。（資料照／記者周宸亘攝）

《鏡週刊》日前報導指稱，柯文哲在羈押期間曾表示要辭黨主席，並指定由民眾黨團總召黃國昌接任；接著，又有一名自稱與蔡壁如是好友的人透露，蔡也有意爭取黨主席，甚至說出「我不會背骨、只有我能維持柯的路線」等話。

對於外界的各種揣測，蔡壁如表示，「只有我不會背骨」這不像是她會講的話，如果說的是對黨的忠誠，那她對黨絕對忠誠，況且民眾黨有黨章、有制度，黨章該怎麼辦就怎麼辦，一切按照規則走，所謂的指定接班人一事，根本是在陷害柯文哲和黃國昌。

至於是否有意爭取黨主席，蔡壁如僅回應，她目前是台中市府顧問，會專注於市長以及市府交辦事項。

▲黃國昌強調，民眾黨沒有代理黨主席問題。（資料照／記者屠惠剛攝）

而關於被指定為接班人的傳聞，黃國昌19日強調，民眾黨沒有代理黨主席問題，但連民眾黨都無法跟柯文哲溝通，竟有媒體可說出此話，偵查不公開已蕩然無存。