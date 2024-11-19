草屯鎮長簡景賢驟逝！檢曝相驗結果：自然死亡

▲草屯鎮長簡景賢。（圖／翻攝自臉書／簡景賢）

文／中央社

草屯鎮長簡景賢昨天過世，享壽65歲，地方首長及民意代表今天陸續到靈堂致哀，展現簡景賢好人緣；台灣南投地方檢察署今天相驗，死因自然死亡，家屬無異議，不解剖。

簡景賢靈堂設在鎮公所附近住家，南投縣副縣長王瑞德一早代表南投縣長許淑華前往向家屬致哀，民主進步黨籍立法委員羅美玲、國民黨籍立委馬文君團隊成員、埔里鎮長廖志城、南投市長張嘉哲與行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫等也到場致哀。

簡景賢突然離世讓鎮公所人員都很難過，但仍堅守工作崗位。

鎮公所人員說，簡景賢綜理各項事務，工作雖很辛苦，但近期身體無異狀，也沒自述身體不舒服；家屬表示，簡景賢平時生龍活虎，沒疾病或高血壓，很重視養生。

簡景賢司機昨天是代班人員，由於簡景賢愛看棒球，司機以為簡景賢在鎮長休息室看球賽，未如往常於晚間7、8時下班，直到深夜11時司機覺得有異，致電簡景賢未接，進休息室查看發現簡景賢上半身仰躺床上，雙腳著地，手部放在頭上，司機碰觸簡景賢腿部已僵硬，趕緊向南投縣消防局報案。

簡景賢由南投縣議員轉戰草屯鎮長並連任，這屆任期到民國115年，今年12月25日任期才過半，依地方制度法規定須補選，補選前由南投縣政府指派代理鎮長處理鎮務；有關補選，藍、綠陣營目前尚無確定人選。