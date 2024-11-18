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女大生遇「未來國王」遲到　威廉王子拍片幫開脫！百萬網友羨炸

女大生遇「未來國王」上課遲到　威廉王子拍片幫開脫！140萬網友羨炸

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）作風親民，近日他到訪北愛爾蘭一間大學，校內戒備森嚴，一名女大生被擠在人群中，因此上課遲到，於是女大生請威廉王子幫她錄製一段影片，以告訴老師她是因為遇上王儲才上課遲到。女大生意外獲得威廉王子的「皇家赦免」（royal pardon），影片在社群網站吸引140萬觀看。

威廉王子日前造訪北愛爾蘭的阿爾斯特大學（Ulster University），推廣針對無家可歸者的「Homewards」計畫。當天校內維安森嚴，大廳擠滿了人潮，一名女大生莎曼珊約翰遜（Samantha Johnson）在趕客的途中，遇上威廉王子的隨行隊伍，被堵在後方的她眼看上課遲到，便靈機一動，拿起手機請威廉王子幫她錄一段影片，要向老師說明遲到理由。

根據莎曼珊的影片，威廉王子對著鏡頭向女大生的老師萊斯利（Lesley）解釋道，「萊斯利，對不起我們遲到了，我們似乎被堵住了，她們說如果我不錄這段影片，你可能不會相信。」影片上還寫有文字，「威廉王子為你遲到提供了最好的理由。」

莎曼珊的影片在抖音獲得超過140萬觀看次數，許多網友驚呼：「貨真價實的『皇家赦免』」、「國王說話啦」、「居然遇上威廉王子！不敢相信」、「現在王室與人民的互動越來越輕松，喜歡他們」、「他看起來人真好」。還有人留言，「威廉王子說『我們遲到了』，意思是他要跟你一起走」，莎曼珊則笑回，「拉他來聽我們的講座。」

莎曼珊接受《Newsweek》訪問時表示，威廉王子相當和善，欣然答應同學們的請求，如果不是因為有影片，老師可能真的不會相信他們遲到的理由。她還表示，威廉王子與同學們分享他在無家可歸問題上做的努力和想法，令人感到驚喜也很溫暖。

@samanthaj0hns0n #princewilliam #royalfamily #ulsteruniversity #university #lecture #late ♬ original sound - samantha


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