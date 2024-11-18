　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國軍英雄館、教師會館「領不到旅館證」恐退場　交長：盡量給彈性

▲▼交通部長陳世凱（右）赴立法院交通委員會報告備詢。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

▲交通部長陳世凱（右）赴立法院交通委員會報告備詢。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署列管國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等118家特定住宿場所，須取得旅館業登記，並訂定10年落日條款，明年1月21日到期，到目前僅9家取得登記，立委提到部分場所因疫情關係，工程延宕，現在還在努力中，希望時間給予彈性，交通部長陳世凱允諾會討論，時間盡量給彈性。

立法院交通委員會今日安排「偽變造車牌或其它隱匿車牌方式之查緝與防制暨如何有效杜絕無照駕駛猖獗之亂象」，並討論「發展觀光條例第2條及第70條之2條文」等修正草案，交通部長陳世凱率領相關單位官員報告、備詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民黨立委魯明哲指出，觀光署列管118家，10年來不是沒有成果，處理完成63家、占比53%，包括取得登記轉型旅宿業9家、依規費法收取費用16家、轉作其他用途7家、放棄經營31家；尚未處理仍有55家、占比47%，包括有意持續經營旅宿33家、尚未定案22家。

魯明哲說，部分場所仍有意經營想申請，因為疫情關係缺工缺料而有所延誤，目前還有33家場所願意申請，他建議給予彈性，再給努力的業者一點時間。陳世凱表示，會跟觀光署討論相關機制，協助業者趕快完成，時間上盡量給予些彈性。

國民黨立委邱若華也說，根據觀光署資料，目前僅有9家場所完成旅館登記，其他沒完成如何自救，對此觀光署長周永暉表示，今年3月已邀集相關單位討論，如果沒完成就是要退場，他說2015年規定，就是在2025年完成比較合理。

立法院2015年三讀通過「發展觀光條例」部分條文，第70-2條明定條例於104年1月22日修正施行前，非以營利為目的且供特定對象住宿場所而有營利事實者，10年內向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，始得繼續營業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣啦啦隊雨中熱舞！　感動日本球迷
中華隊闖4強！LINE群組「1現象」炸裂了　她喊：台灣人很誇
公車2司機當下未察覺出大事　23歲女駕駛還嘻笑聊天
獨／警藏海量私密片　多名女警氣到哭了
中華隊闖進複賽　明天與日本搭包機出征
球迷喊話「4強就給100萬」：納稅錢花在這就對了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國軍英雄館、教師會館「領不到旅館證」恐退場　交長：盡量給彈性

農業部擬加碼綠鬣蜥移除費最高800元　力拚明年消滅10萬隻

台灣開賣鬆餅堡　5天就完售！他曝「香港賣法」：台灣搞飢餓行銷

中華隊闖4強！LINE群組「1現象」炸裂了　她喊：台灣人很誇張

中華隊「若奪4強應照給100萬」　大票人點頭：納稅錢花在這就對了

「簡報必修課」廣告瘋傳　葉丙成：擔任公職前賣的舊課程　

快訊／11:59台南市麻豆區規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

神猛4關鍵「這是中華隊你敢信？」　資深球迷：最強的都客串球評了

荷包滿滿！台灣虎航今發「3個月績效獎金+2萬元激勵金」　

工作責任制「手機24小時都要接」　網見薪水傻眼了：慣老闆

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

雲林車禍

國軍英雄館、教師會館「領不到旅館證」恐退場　交長：盡量給彈性

農業部擬加碼綠鬣蜥移除費最高800元　力拚明年消滅10萬隻

台灣開賣鬆餅堡　5天就完售！他曝「香港賣法」：台灣搞飢餓行銷

中華隊闖4強！LINE群組「1現象」炸裂了　她喊：台灣人很誇張

中華隊「若奪4強應照給100萬」　大票人點頭：納稅錢花在這就對了

「簡報必修課」廣告瘋傳　葉丙成：擔任公職前賣的舊課程　

快訊／11:59台南市麻豆區規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

神猛4關鍵「這是中華隊你敢信？」　資深球迷：最強的都客串球評了

荷包滿滿！台灣虎航今發「3個月績效獎金+2萬元激勵金」　

工作責任制「手機24小時都要接」　網見薪水傻眼了：慣老闆

貪拍高中女生裙底存檔還分類！男大生狡辯破功　賠12萬仍判4年

女兒狂捐200萬！老爸崩潰「淚求基金會退款」：捐的是我們養老錢

12強賽台灣球員拚佳績　古巴翻譯曝學生志工暖舉：聰明又有愛心

天乾物燥！金門「雜草紙箱起火」　白煙竄天險波及民宅

快訊／台股收盤大跌196.23點　台積電跌10元至1025

美日澳防長提反對武力改變現狀　總統府：台海是全球和平必要元素

快訊／板橋男住戶4F墜落！當場無呼吸心跳　送醫搶救中

《影后》潘茵茵被指影射蕭薔！女主播發文平反：別讓刻板印象扼殺

疑男女糾紛…長髮熱褲女抬腿猛踹！持拖把「狂砸路邊BMW」3分鐘

大巨蛋發動「地鳴」幫日本加油！藤平尚真感動：謝謝台灣每個人

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

快訊／連3震！11:16花蓮近海規模4.2地震　最大震度3級

台灣不可能贏日本？　胡采蘋嘆台灣一票人「這點」不如黃仁勳

第一次進中華隊「就被封最強拆彈專家」　球迷被圈粉

「台灣守護神想哭」：不看好的人可以來看我們了嗎

快訊／11:59台南市麻豆區規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

「中華隊關鍵1人」貢獻太多　球迷讚：鬼神配球都知道

神猛4關鍵「這是中華隊你敢信？」　球迷：最強的都當球評

入秋最強冷空氣「挑戰大陸冷氣團」　下周台北低溫下探14度

晉級4強！蔡其昌亮出「中華隊道歉表」

中華隊晉級祭品文「發1000片雞排」　他要兌現了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

更多

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面