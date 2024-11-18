南韓氣球空投巧克力派　金與正怒轟「垃圾」：忍耐是有極限的

▲ 北韓公開南韓空投傳單、物資照片。 （圖／朝中社，下同）

圖文／CTWANT

北韓領導人金正恩的胞妹金與正於17日針對韓國向北韓空投宣傳單、物資的行為表示強烈不滿，並出言恐嚇南韓將為此付出代價。

根據外媒報導指出，金與正透過朝鮮中央通訊社發表聲明指出，16日南韓在國境附近及更深入的地區空投各種政治宣傳傳單及物品，這些「韓國的垃圾」完全無視北韓的多次警告，對北韓領土造成污染。金與正猛烈譴責，稱其為「卑劣且下賤的挑釁行為」，強調北韓將會堅決回應。

金與正進一步表示，南韓這些行為等於在「清潔的家園」中散佈「連狗都不願咬的汙穢之物」，讓神聖的北韓領土遭到污染，需要投入大量人力來清除這些廢物。

金與正也強調「忍耐是有極限的」，對於這些「最為可恨的雜種狗崽子」，北韓人民的憤怒已經達到頂點，並且威脅南韓「必須付出代價」。

而從北韓公開的照片來看，地面及樹木、電線上掛滿韓國透過氣球空投的物資，包括印有各種標語的紙製傳單、巧克力派、藥品、女性用品及兒童營養補充劑等。

報導提到，自2024年5月至10月24日期間，北韓進行了多達30次的「垃圾氣球」行動。10月時，北韓宣稱南韓軍方的無人機曾侵入平壤並散發傳單，並威脅將使用無人機進行相同的反制行動。

除傳單事件外，北韓近期也在邊境地區進行一系列全球定位系統（GPS）信號干擾行動。根據南韓軍方表示，北韓自8日以來，連續10天在京畿道、江原道北部及西北島嶼等接壤地區嘗試進行GPS信號干擾，14日以後，干擾信號從西北島嶼擴展至整個京畿和江原道北部的邊境區域。

報導中提到，這些干擾信號的發送地來自開城、金剛山、海州、延安、平康、甕津、康翎、青丹等地區。由於相比5至6月時的GPS訊號干擾行動，這次干擾強度較低，持續時間也較短，並且方向多變。南韓軍方分析，認為這可能是北韓軍方為應對無人機威脅而進行的干擾訓練。

但南韓軍方表示，雖然北韓的GPS干擾對軍事裝備和行動的影響有限，但可能對民間船隻及飛機的航行安全造成影響。

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