Costco限時好康！　美會員費靠1招省7成

▲好市多將從今年9月起調漲美國、加拿大會員年費。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

好市多（Costco）在全球以大宗包裝和實惠價格吸引許多消費者，但會員年費也是讓不少人卻步的原因之一。美國好市多近期調漲會員年費，但其實不必太擔心，因為該公司正舉辦限時優惠活動，讓新會員以更優惠的價格加入。

綜合外電報導，透過StackSocial購買一年的Costco金星（Gold Star）會員資格，費用為65美元（約新台幣2,110元），可獲得45美元（約新台幣1,461元）的Costco購物卡。實際支付的年費僅為20美元（約新台幣655元），較原價65美元減少約69.2%。同樣的優惠也適用於年費為130美元（約新台幣4,221元）的Costco黑鑽卡（Executive）會員，該會員可在購買的所有商品中獲得2%的現金回饋。同時，會員還將收到45美元的購物卡，第一年年費降至85美元（約新台幣2,760元）。

需要注意的是，這項優惠僅適用於新會員或會員資格超過18個月的過期會員，並需於2025年1月31日前購買。會員資格包括一張主要會員卡，且可為家中另一位年滿16歲的成員提供一張家庭卡（Household Card），兩張卡片均享有相同會員優惠。