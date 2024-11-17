北市公車追撞釀1死15傷！議員揪評鑑1項目「掛蛋」　上期排名墊底

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北市公車追撞釀1死15傷！曾獻瑩揪評鑑1項目「掛蛋」　上期排名墊底

記者閔文昱／綜合報導 

北市今（17日）一輛大都會客運於斑馬線停等停讓行人時，遭後方大有巴士公車追撞，一名行人被捲入車底喪命，另有15人受傷。對此，台北市議員曾獻瑩揭露，大有客運在今年6月的公車評鑑報告中，顯示其在超時駕駛項目的得分為「0分­」，代表4次抽檢有發現駕駛超時工作現象，呼籲應針對營運績效管理不佳的公司，要求具體的改善。

曾獻瑩指出，該起交通事故應特別調查是否有疲勞駕駛的情形，尤其是大有客運在公車評鑑報告中數次在超時駕駛項目上被扣分的情況，在今年6月的公車評鑑報告中，顯示其在超時駕駛項目的得分為0分，意即4次抽檢有發現駕駛超時工作現象，才會被扣分至0分。另外，在上一期的評鑑績效中，大有客運也排名墊底，得到的成績是乙。

對此，曾獻瑩認為，公運處對如此公車廠商應拿出具體加強監督，並要求改善的具體作為及成效，否則就不應允許如此管理鬆散的公車公司可繼續上路。

▲▼ 喜來登飯店旁機車、公車碰撞，路人壓車底無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲北市公車追撞釀1死15傷。（圖／記者黃彥傑攝）

事實上，台北市公車司機缺額高達1489人，這可能間接導致疲勞駕駛或超時駕駛的情況。曾獻瑩也強調，疲勞駕駛的危險性不輸酒駕，呼籲台北市公運處應調查公車駕駛的班表，並關注台北市公車駕駛缺額問題，該問題存在已久，現階段缺額約3成，可能導致駕駛超時工作與疲勞駕駛情況，也應針對營運績效管理不佳的公司，要求具體的改善。

針對此次事故，大有客運與大都會客運都表示將全力配合警方釐清肇事責任，並承諾會負責傷者的全部醫療費用。大都會客運更透露，事故當天的駕駛工時在8小時以內，且昨天剛休假，駕駛無不良紀錄。

大都會客運總經理李建文表示，兩家公司將分別慰問罹難者家屬，依照肇事責任負起賠償責任，並將落實行車安全的各項規定，確保類似不幸事件不再發生。

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