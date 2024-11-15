北市預拌混凝土駕駛撞護欄亡　家屬奔醫院...妻子當場淚崩痛哭

▲北市預拌混凝土車駕駛送醫搶命不治，妻子難過淚崩。(圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

台北市中正區水源快速道路往南方向，1台預拌混凝土車翻覆車道上，車上駕駛受困車上，警消到場搶救將近2小時後才將駕駛救出，但救出後已經沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，家屬到醫院難掩失落情緒，妻子更是崩潰痛哭，家兒子表示，父親早上5點出門上班，沒想到竟發生憾事。

警方調查，47歲的黃姓預拌混凝土車駕駛，在15日下午1時許，開車行經北市中正區水源快速道路往南，經過師大路匝道口前的轉彎處，自撞匝道圍牆導致翻車。

高架道路牆面受預拌混凝土車撞擊掉落，造成下方平面道路小客車身遭撞擊受損，另外也造成單向車道全面回堵，警方獲報後立刻到場協助，消防人員到場搶救受困的黃姓駕駛。

警消利用破壞器材搶救黃姓男子，在將近2小時後將黃救出，救出時已經沒有呼吸心跳，緊急送往台大醫院進行搶救，但是最後仍宣告不治，警方也將調閱監視器釐清肇事原因。

家屬獲悉後趕往醫院表示，黃平時並沒有身體疾病，僅有糖尿病史，另外妻子到醫院悲痛萬分，由女兒在醫院陪同安撫母親情緒。

據悉，黃姓駕駛平時與妻子以及2名兒女住在新北市新店區，以開大型車輛為業，兒子表示，父親當天5點多就出門上班，沒想到竟然發生這種憾事。