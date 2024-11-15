　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市預拌混凝土駕駛撞護欄亡　家屬奔醫院...妻子當場淚崩痛哭

▲▼ 水源快速道路嚴重事故！水泥車翻覆壓垮護欄　駕駛受困中 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市預拌混凝土車駕駛送醫搶命不治，妻子難過淚崩。(圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

台北市中正區水源快速道路往南方向，1台預拌混凝土車翻覆車道上，車上駕駛受困車上，警消到場搶救將近2小時後才將駕駛救出，但救出後已經沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，家屬到醫院難掩失落情緒，妻子更是崩潰痛哭，家兒子表示，父親早上5點出門上班，沒想到竟發生憾事。

警方調查，47歲的黃姓預拌混凝土車駕駛，在15日下午1時許，開車行經北市中正區水源快速道路往南，經過師大路匝道口前的轉彎處，自撞匝道圍牆導致翻車。

▲▼ 台北市中正區水源快速道路發生嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

高架道路牆面受預拌混凝土車撞擊掉落，造成下方平面道路小客車身遭撞擊受損，另外也造成單向車道全面回堵，警方獲報後立刻到場協助，消防人員到場搶救受困的黃姓駕駛。

警消利用破壞器材搶救黃姓男子，在將近2小時後將黃救出，救出時已經沒有呼吸心跳，緊急送往台大醫院進行搶救，但是最後仍宣告不治，警方也將調閱監視器釐清肇事原因。

▲▼ 台北市中正區水源快速道路發生嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

家屬獲悉後趕往醫院表示，黃平時並沒有身體疾病，僅有糖尿病史，另外妻子到醫院悲痛萬分，由女兒在醫院陪同安撫母親情緒。

據悉，黃姓駕駛平時與妻子以及2名兒女住在新北市新店區，以開大型車輛為業，兒子表示，父親當天5點多就出門上班，沒想到竟然發生這種憾事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
錢帥君哭哭！男友郭哲敏5千萬交保+科技監控　檢抗告成功
快訊／高雄民宅驚傳意外！　女觸電命危
記得儲水！台中11區將停水36小時
北市預拌混凝土駕駛撞護欄亡　妻子淚崩痛哭
LIVE／風雨最大時刻到！　氣象署最新說明
台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

錢帥君哭哭！男友郭哲敏5千萬交保+科技監控　檢抗告成功

快訊／高雄民宅驚傳意外！　女觸電無生命跡象

女直播主控遭3男「輪流性侵」！法官看完影片判3人無罪

宜蘭地院法官張軒豪酒駕被停職　法評會建請罰俸4月

北市預拌混凝土駕駛撞護欄亡　家屬奔醫院...妻子當場淚崩痛哭

快訊／88會館郭哲敏5千萬交保遭撤銷！檢抗告成功　錢帥君團圓夢生變

陸4海警船今早闖金門限制水域　海巡艇廣播驅離…下午又來了

燒死刺青店夫妻判無期！曾嗆：出獄殺全家　被害家屬悲怒說話了

小心荷包！微電車未掛牌上路開罰3600　彰化這2項違規數最多

漁船航跡詭異！竟是擱淺淡水河中　海巡緊急救援...8船員脫險

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

黃仲崑演活《影后》王董　喊想退休「都叫我演失智」

錢帥君哭哭！男友郭哲敏5千萬交保+科技監控　檢抗告成功

快訊／高雄民宅驚傳意外！　女觸電無生命跡象

女直播主控遭3男「輪流性侵」！法官看完影片判3人無罪

宜蘭地院法官張軒豪酒駕被停職　法評會建請罰俸4月

北市預拌混凝土駕駛撞護欄亡　家屬奔醫院...妻子當場淚崩痛哭

快訊／88會館郭哲敏5千萬交保遭撤銷！檢抗告成功　錢帥君團圓夢生變

陸4海警船今早闖金門限制水域　海巡艇廣播驅離…下午又來了

燒死刺青店夫妻判無期！曾嗆：出獄殺全家　被害家屬悲怒說話了

小心荷包！微電車未掛牌上路開罰3600　彰化這2項違規數最多

漁船航跡詭異！竟是擱淺淡水河中　海巡緊急救援...8船員脫險

台鐵南迴線明天多數停駛　天兔來襲最新異動一次看

澳洲5比0完封多明尼加　12強預賽首勝到手

錢帥君哭哭！男友郭哲敏5千萬交保+科技監控　檢抗告成功

張艾嘉《女兒的女兒》入圍金馬獎5項大獎　母女關係探討人生的複雜與困境

「大進滿88號」人船終於獲釋　國台辦：有力震懾了違法違規行為

瑞芳醫療長照設施大樓動土　侯友宜：大幅提升偏鄉醫療量能

金俊秀遭女直播主恐嚇詐取2100萬！　公司硬起來：他是明確受害者

最容易出軌的4個星座男！第一名婚後不甘寂寞容易出事

2024首爾「明洞新世界百貨」購物、免稅攻略　還有夢幻聖誕燈光秀

新北耶誕城全區必逛攻略　四大燈區獨特風采超吸睛

社會熱門新聞

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

男人性慾2天1次　獸父性侵幼女664次

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

北市水泥車撞護欄翻覆　駕駛送醫不治

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

知名女僕貓餐廳淪後宮！淫惡老闆辱3少女最小15歲

小甜甜開罵「又渣又爛 」　前夫3度怒告連敗確定

自然人憑證成詐財工具　北市女慘失2千萬！

光電大廠人妻出軌3男　收大雕照秒衝摩鐵

33歲男越南離奇亡　託夢前妻「殯儀館變夜店」

錢櫃22歲女員工墜樓亡　「踩菜籃關窗」原因曝光

嘉義宮廟遭4人狂砸　屋主開槍還擊

即／內湖工地水泥塔倒塌！騎士遭砸緊急送醫

更多熱門

相關新聞

北市水泥車撞護欄翻覆　駕駛送醫不治

北市水泥車撞護欄翻覆　駕駛送醫不治

北市中正區水源快速道路往南方向，1台預拌混凝土車過彎時猛撞護欄後翻覆，導致車上駕駛受困，警消到場後立刻使用破壞器材進行搶救，搶救將近2小時後才將駕駛救出，但救出後已經沒有呼吸心跳，緊急送往醫院搶救，但仍宣告不治。

即／水源快速道路嚴重事故！水泥車駕駛受困

即／水源快速道路嚴重事故！水泥車駕駛受困

轉彎車未禮讓！高雄轎車衝進便當店1傷

轉彎車未禮讓！高雄轎車衝進便當店1傷

晨運男走斑馬線慘被撞死　人車倒地噴火畫面曝

晨運男走斑馬線慘被撞死　人車倒地噴火畫面曝

20歲女大生過馬路　慘遭酒駕撞死

20歲女大生過馬路　慘遭酒駕撞死

關鍵字：

預拌混凝土車車禍水源快速道路

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／屏東1地區放颱風假！全台停班課一覽

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

委內瑞拉11比0荷蘭　進12強複賽

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！迎娶博愛醫院許家千金

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

44歲本土劇女星生了！

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強

雙11淘寶女裝賣場「退貨率超70%」

更多

最夯影音

更多

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面