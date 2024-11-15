結束63年營運！高雄高球場宣布熄燈　員工錯愕將組自救會

▲高雄高爾夫俱樂部。（圖／翻攝高雄高爾夫俱樂部官網）

記者賴文萱／高雄報導

位在澄清湖旁邊的高雄高爾夫球場，去年與市府租約到期持續違規營業，高雄市工務局持續發函要求業者還地，並追討1億餘元使用補償金。業者今天無預警宣布將於11月24日熄燈，除了會員不知情，連球場工作人員也非常錯愕，直言決定非常草率，近日將成立自救會爭取權益。

俗稱「澄清湖球場」的高雄高爾夫俱樂部，位於澄清湖風景區旁，1961年成立至今已有63年，當年以9洞球道正式啟用開幕，隨後陸續擴充到國際標準的18洞球道，是南部歷史最悠久的球場。

不過，高市府出租60公頃土地給高雄高爾夫俱樂部，租約於2023年6月底到期，但球場經營業者對履約承諾事項包括開放民眾休憩、市民七折優惠、以及提供學校教學使用時數等公益回饋等並未落實，工務局要求返還土地，日後將轉型為公園，但業者從去年7月起占用，並違規營業迄今。

▲▼高雄高爾夫俱樂部宣布熄燈號，結束63年營運歷史（圖／民眾提供）

業者今日無預警發公告，將於11月24日結束營業，並誠摯感謝各位球友63年來的支持與愛護，如有未使用票券請於113/11/24前蒞場使用完畢。

消息一出，俱樂部會員感到相當錯愕，直言高雄市政府發文給高雄球場的公文、如租期、合約糾紛、所有會員都不知情，而桿弟、所有工作人員也是如此，尤其大多數人是中高年齡，恐怕淪為無業遊民。

受停業波及的會員及員工近日將成立自救會，他們表示，因收到工務局收到點交公文，馬上進行結束營業，非常草率行事，讓會員權益賠償及所有球場工作人員的生計不顧，才組成自救會。

自救會強調，高雄球場是高雄人的驕傲和福址，培訓許多選手，每年辦國際賽，讓世界看到台灣，又有悠久歷史意義，為何市府不能把它留下來，後續會爭取權益到底。

▲高雄澄清湖旁的高爾夫球場被發現違法營業，還使用違規農藥 。（圖／高雄市政府工務局提供）

據了解，高雄市工務局公園處8日發函給業者，重申無權占用本市土地做高爾夫球場使用，為避免於爭及耗費行政資源，請立即主動聯緊安排點交事宜，並要求於11月30日前完成點交，以利後續規劃做為休憩、生態永續及防洪等用途之公園綠地。

另外，公文也同時追收占用期間（112年7月1日至113年9月30日）使用補償金，總共1億1223萬餘元。 事實上，高市府稽查發現，該球場未做好水土保持，除排水會進到澄清湖內，有污染水源水質之虞，並進一步查出球場違法使用農藥。