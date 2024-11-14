EPSON提智慧教育視覺方案　EB-770Fi超短焦投影機亮相

記者蘇晟彥／台北報導

EPSON 今年在「臺灣教育科技展」以互動投影、投影機管理與元宇宙學習進行展出，提出「先進的智慧教育視覺方案」，透過完善的技術實現數位與互動學習，為未來的教育模式開啟新的可能性。

▼EPSON參展「臺灣教育科技展」。（圖／記者蘇晟彥攝）



Epson於本屆教育科技展所展出視覺顯示方案，以高畫質、高耐用度、光源壽命達20,000小時的雷射光源技術投影機種，適合長時間投影的教學環境使用，全面提升教育現場的視覺品質。新一代雷射超短焦投影機系列，透過獨特的3LCD技術和4,100流明的高亮度，投影出100吋的鮮明畫面，讓教室中任何位置的學生都能清楚的看到投影內容。

雖然是高亮度，但光線柔和不直射眼睛，且低藍光、不閃屏的特性，讓老師和學生在一整天的課堂中無須擔心眼睛會不舒服。此系列機種均可搭配Epson iProjection APP免費軟體進行鏡射畫面投影，最多可讓50部裝有APP的設備同時連線，全班學生都能輕鬆將平板畫面投影至大畫面，輪流進行說明，提升課堂進行的效率與豐富性。展會現場的雷板投影互動教學情境，使用EB-770F超短焦高亮彩雷射投影機，投射出97吋、1080P的高解析度畫面，搭配互動電子白板，可直覺式書寫、拖拉、點擊以及擦拭等觸控操作。雷板能夠支援線上教學軟體，並輕鬆加入Google Classroom，接軌各種師生平台；學生透過瀏覽器即可加入線上互動教學，不受作業系統的限制，在家在校都能進行遠端互動教學。

攤位現場還使用EB-770Fi雷射超短焦投影機建立出21:9的互動白板牆，吸引小朋友作畫，並有老師現場講解如何將無線投影結合教學應用。21:9的比例提供更寬廣的學習畫面，即便分割畫面，也能讓學生清楚看見投影內容，有效提升學習體驗與效果。此外，Epson也展示了新一代投影機遠端管理解決方案EPMC（Epson Projector Management Connected）。

這是一款能夠透過網頁瀏覽器操控多台投影機的遠端管理工具。使用者可隨意建立投影機群組，並隨時查看投影機的運行狀況與使用時間，還可以遠程開啟／關閉投影機電源或切換輸入訊號，對於擁有多台投影機的校方來說，能夠便捷、有效的進行投影機管理。投影機出現異常時，系統會送出電子郵件通知，即使不在現場也能掌握機器運行狀態，為校園減少人力、時間與金錢的維護成本，提供極大的便利。

2024臺灣教育科技展

展覽時間：2024／11／14（四）～11／17（日）10：00～18：00

展覽地點：台北世貿一館 B1110攤位

Epson系列講座

日期與時間：11/14（四）上午 11:00-11:30

講題：數位教室全面升級，虛實整合融入教學

講師：林育安／康軒文教

日期與時間：11/15（五）上午 11:00-11:30

講題：大屏牽小屏，康軒數位課堂互動教學

講師：曹家倫／康軒文教

日期與時間：11/15（五）下午 14:00-14:30

講題：昆蟲大驚奇

講師：皮特玩自然／東海大學 生物多樣性組研究所

日期與時間：11/16（六）下午 14:00-14:30

講題：昆蟲大驚奇

講師：皮特玩自然／東海大學 生物多樣性組研究所