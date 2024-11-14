波波醫爭議延燒！衛福部明日急找本土小牙醫開會：絕非密會、摸頭

▲本土小牙醫記者會。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

波波醫師爭議持續，本土小牙醫聯盟揚言將於24日走上街頭反對放寬波波醫師名額，衛福部明日急邀本土小牙醫「密會」，並要求內容不得外流，遭質疑是「摸頭」。衛福部口腔司強調，該會議已正式函送開會通知，且為了有助於意見交流而不予直播，會後會有會議記錄等，都已經告知該盟，絕非密會、摸頭。

總統賴清德昨日承諾不會提高波波牙醫實習名額，也會嚴守醫師國考的門檻不放寬，偏鄉醫療計畫優先招收本國學歷畢業生。本土小牙醫聯盟今再召開「回應賴總統及衛福部 記者會」質疑衛福部會以假偏鄉計畫繞過原有公告機制去開放更多波波名額，計畫的績效指標中的訓練人數像是「短時間把人塞滿」，而不是偏鄉醫療改善程度，根本是「假偏鄉計畫」。

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本土小牙醫聯盟指出，他們12日曾開記者會公布波波利益結構圖，並號召民眾24日走上街頭反對放寬波波醫師名額；當日下午就收到衛福部的「最速件」開會通知，要求明日（11/15）去衛福部做遊行活動說明。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺指出，他們一度詢問是否可以開放直播會議內容，但遭到衛福部回絕，加上前一次開會時，官方曾提供一份注意書寫明「政府資訊公開法第18條 會議討論內容不能外流，不可錄影、錄音或直播」，不知道這一次是否也會有同樣的做法。她質疑，該會議明明是和公共利益相關的重大議題，賴總統都說要公開透明，沒有必要說不能夠公開。

衛福部口腔司表示，是為了解本土小牙醫聯盟訴求才邀請該聯盟於113年11月15日出席溝通。該場會議已正式函送開會通知，但為利意見交流，因此不予直播，將於會後提供會議紀錄予該聯盟確認，並函送經與會者確認之會議紀錄，前述事項皆告知該聯盟，絕非密會、摸頭。

衛福部強調，已與本土小牙醫聯盟就相關議題召開至少4場協調會、說明會等會議，仍將秉持公開透明原則，持續落實社會溝通，促進公共政策理性討論。