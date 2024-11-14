天兔挾雨彈「明午到後天達巔峰」　估周六輕颱登陸恆春

▲天兔颱風將於傍晚5時30分發布陸上警報，明天下半天到周六上半天達到降雨巔峰。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風持續往台灣靠近，中央氣象署預估，今日傍晚5時30分發布陸上颱風警報。天兔受到地形破壞逐漸減弱，預估周六清晨以輕颱上限登陸恆春半島，明天下半天到周六上半天降雨達到巔峰，台東、恆春半島可能有豪雨、花蓮有大雨發生的機率。

氣象署下午2時30分最新警報單顯示，路徑更往西修，海上警報範圍擴大到巴士海峽、台灣海峽南部、台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、東沙島海，目前以每小時19轉13公里速度，向西北轉北進行，近中心最大風速每秒45公尺，移動速度略為減慢。

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▲天兔颱風海上警報範圍擴大。（圖／氣象署提供）

氣象署簡任技正伍婉華指出，颱風中心已經在呂宋島，受到地形影響，加上到達巴士海峽，海氣條件不適合發展，強度逐漸減弱。周五到周六北方槽線通過，太平洋高壓勢力東退，但東退時間及程度、颱風本身結構，都會影響未來移動路徑。

她表示，目前預估最可能移動路徑，往西北方向進入巴士海峽，速度逐漸減慢，接著往北北西再往北方向移動，預估明天清晨中心可能通過台灣南端陸地，往北方向移動，強度將逐漸減弱。

伍婉華說明，今傍晚5時30分發布陸上警報，首波警戒範圍為恆春半島，暴風圈涵蓋高屏及花東地區，陸上警戒範圍也會逐步擴大。以目前預估颱風路徑與移動速度，預計周六清晨登陸恆春半島，可能已減弱為輕颱上限，在東南部出海。

▲天兔颱風路徑仍有不確定性。（圖／氣象署提供）

降雨部份，伍婉華說，強風豪雨集中在暴風圈之內，因此明天開始花東、恆春半島下雨時間變長，明天下半天到周六上半天下雨達到巔峰，台東、恆春半島有局部豪雨發生，花蓮也有局部性大雨，北部、東半部斷斷續續出現降雨。

她表示，颱風若周六移動到台灣東方海面，台東、恆春降雨趨緩，屆時花蓮、宜蘭、北部有降雨情形，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部性大雨。周日東北季風南下，關注颱風外圍環流與東北季風是否產生共伴效應，北部、東北部雨勢明顯。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，伍婉華指出，周日東北季風南下，溫度開始往下降影響到下周二，中部以北低溫20度、金馬19度，其他地區21至22度，比較涼，北部、東北部高溫也會下降。