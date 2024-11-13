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快訊／跟蹤李多慧害她「不敢回家」　媒體狗仔請律師到案說明

▲▼李多慧遭綠衣男跟蹤偷拍 。（圖／翻攝李多慧臉書）

▲李多慧遭跟蹤偷拍。（圖／翻攝李多慧臉書）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

啦啦隊女神李多慧騎機車環島5天後返家，途中卻疑似遭一部白色小客車跟蹤到三重租屋處，車內還下來一名女子尾隨她，李多慧事後在臉書發文：「對我們一直進行拍攝...整整一小時半的時間，我們真的不敢回家。」並親自到新北市婦幼警察隊報案。今天下午3時許，某網路新聞台狗仔記者(1男1女)委託律師到三重分局說明。

李多慧於11月10日下午，在經紀人與工作團隊陪伴下前往新北市婦幼警察隊報案。警方表示已受理報案，三重分局亦鎖定行為人，經比對筆錄確認涉案事實後，認定跟蹤行為符合跟騷法條件，將依法偵辦。

▲▼ 李多慧至警局報案淚訴還原被跟蹤過程。（圖／記者陸運陞攝）

▲ 李多慧至警局報案淚訴還原被跟蹤過程。（圖／記者陸運陞攝）

據知情人士透露，該綠衣女子疑為某媒體狗仔，當時由一名男子駕駛租賃車輛接近李多慧並進行跟拍。李多慧的經紀公司表示，若警方證實為狗仔行為，公司將持續提告，堅決捍衛藝人權益。

今日下午3時許，三重分局通知涉案的某網路新聞台狗仔記者到三重分局作說明，但該媒體委請律師至分局配合筆錄作業。目前案件已移送地檢署，由檢察官依事實進一步處理。

▲▼ 李多慧赴警局報案，警方出面說明 。（圖／記者陸運陞攝）

▲ 李多慧赴警局報案，警方出面說明 。（圖／記者陸運陞攝）

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