　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賀錦麗落選「被拜登妻子無視」　零互動尷尬場面曝！掀民主黨隱憂

賀錦麗（前排左）與吉兒拜登（前排右）並肩而坐，但雙方零互動，氣氛尷尬。（翻攝X@DefiantLs）

▲ 賀錦麗（前排左）與吉兒（前排右）並肩而坐，但雙方零互動，氣氛尷尬。（翻攝X@DefiantLs）

圖文／鏡週刊

2024年美國總統大選落幕，民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）不敵共和黨參選人川普（Donald Trump），無緣成為美國史上第一任女總統。她12日參加國殤紀念日活動時，與第一夫人吉兒（Jill Biden）並肩而坐，但雙姝互動冷淡，賀錦麗未與吉兒握手致意，吉兒甚至看都不看賀錦麗一眼，場面尷尬，讓民主黨政要「逼宮」現任總統拜登（Joe Biden）的傳聞再度鬧得沸沸揚揚。

《福斯新聞》報導，國殤紀念日活動12日在維吉尼亞州阿靈頓郡舉行，拜登向無名戰士墓獻花致意。根據現場影片，賀錦麗與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）抵達時，一一與參與者握手打招呼，唯獨忽略第一夫人吉兒。戴墨鏡的吉兒則始終目視前方，似乎完全忽略賀錦麗。之後兩人相鄰而坐，但全程幾乎零互動。

賀錦麗落選「遭拜登妻子無視」　雙姝零互動掀民主黨內部隱憂

▲ 賀錦麗到場時，一一和參與者握手，唯獨忽略吉兒拜登。（翻攝X@RyanAFournier）

相關畫面在社群平台X瘋傳，保守派評論員柯特斯（Steve Cortes）分享影片說道，「可以說，吉兒對賀錦麗心存不滿。」義大利記者帕內塔（Leonardo Panetta）則發文指，「賀錦麗似乎無視了吉兒。」右翼評論員約翰遜（Benny Arthur Johnson）也指出，賀錦麗忽略吉兒，而吉兒則一副若無其事的樣子。另一名評論員哈里斯（David Harris Jr.）表示，這一幕顯示民主黨內部出現了裂痕。

賀錦麗落選「遭拜登妻子無視」　雙姝零互動掀民主黨內部隱憂

▲ 吉兒在大選當天穿一身紅出門投票，被指是轉向支持川普。（翻攝X@CoClarified）

英國《每日郵報》報導，當天吉兒有「熱情地」和任德龍打招呼，對賀錦麗卻很冷淡，沒有起身迎接或向對方致意。對比過去兩家人因一同競選、親友罹癌有過革命情感，這次見面顯得生疏，似乎有心結。《福斯新聞》對此詢問第一夫人、白宮和賀錦麗辦公室，皆未獲得回應。

事實上，吉兒在大選當天，穿著一身大紅色套裝出門投票，由於紅色是共和黨的代表色，網友們紛紛猜測，吉兒此舉是對民主黨「逼宮」丈夫退選，做出優雅的抗議。


更多鏡週刊報導
【2024美國大選】美國第一夫人穿「一身紅」投票　網笑：幫川普助選
指拜登太晚退選「來不及再辦初選」　裴洛西：否則情況會不同
【有片】拜登不只咬小孩！下秒「狂吸嬰兒腳趾」惹議　白宮回應了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普上專機前「彎腰1暖舉」吸千萬觀看！　網讚難怪當選
出遊翻船！美4家人落海全死亡　13歲兒「躲保冷箱中」活命
快訊／賴清德籲陳啓昱儘速到案　檢討綠能審核「防不法人士上下其
妻做八大暈船劈腿2客人！　夫驚見LINE「他1天3次以上」
21歲正妹遭閨蜜騙到泰國失聯！　父收簡訊：7萬美金放人
「既然如此為何要隱瞞？」韓媒轟台灣藏先發　早料到是林昱珉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普人氣關鍵？上專機前「彎腰1暖舉」吸千萬觀看　網讚難怪當選

深夜遭酒吧解僱！18歲少女「裸體」穿越大路　下秒被撞飛倒地

連續3客機中招！飛過上空就被射　FAA禁美籍民航飛往海地

出遊翻船「4家人落海全死亡」　爸讓13歲兒「躲保冷箱中」活命

日TOYOTA總部工廠大火！　廠房「濃煙狂竄」恐怖畫面曝

川普新內閣「鷹派大將」盧比歐、瓦爾茲受矚　專家：抗中成生存戰

賀錦麗落選「被拜登妻子無視」　零互動尷尬場面曝！掀民主黨隱憂

蹲廁所「別超過10分鐘」！　美醫師警告：增加痔瘡風險

對隔壁人妻「大露生殖器」！男鄰居惹毛對方尪　活活被砍死

川普「最愛主持人」將掌五角大廈！　智庫專家：國會恐難點頭

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

川普人氣關鍵？上專機前「彎腰1暖舉」吸千萬觀看　網讚難怪當選

深夜遭酒吧解僱！18歲少女「裸體」穿越大路　下秒被撞飛倒地

連續3客機中招！飛過上空就被射　FAA禁美籍民航飛往海地

出遊翻船「4家人落海全死亡」　爸讓13歲兒「躲保冷箱中」活命

日TOYOTA總部工廠大火！　廠房「濃煙狂竄」恐怖畫面曝

川普新內閣「鷹派大將」盧比歐、瓦爾茲受矚　專家：抗中成生存戰

賀錦麗落選「被拜登妻子無視」　零互動尷尬場面曝！掀民主黨隱憂

蹲廁所「別超過10分鐘」！　美醫師警告：增加痔瘡風險

對隔壁人妻「大露生殖器」！男鄰居惹毛對方尪　活活被砍死

川普「最愛主持人」將掌五角大廈！　智庫專家：國會恐難點頭

【廣編】冷米飯也能減肥？抗性澱粉新知你不可不知！

快訊／「台灣隊長」這次變副隊長　陳盈駿加入最強中華男籃好興奮

邱議瑩曬「4綠委合體美照」　轟王鴻薇「什麼年代還用服裝貶低人」

交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

李玟離世一年...墓園遭爆「荒廢雜草叢生」　二姐不忍發聲了！

台中14歲少女2周不回家！跟著街友領便當...寧願睡社區頂樓

雲林巾彩耕地藝術節11／16登場　共創夢幻魔法城

川普人氣關鍵？上專機前「彎腰1暖舉」吸千萬觀看　網讚難怪當選

深夜遭酒吧解僱！18歲少女「裸體」穿越大路　下秒被撞飛倒地

學童盃四度封王！蘆洲國小足球隊再創佳績　獲20萬元培訓獎勵

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

國際熱門新聞

「好市多奶油」大規模召回！原因太離譜　美媒：蠢到爆

美媒：台灣已捐鷹式飛彈援烏

川普宣布馬斯克、拉馬斯瓦米領導政府效率部

天兔威力增強　日氣象廳估17日穿越蘭嶼

新加坡移工吃壯陽藥難滅火！按摩院硬上女員工得逞

31歲長髮清純華裔女　竟是美國大毒販

台灣紅茶赴英比賽奪「最大獎」

墨西哥市長遭斬首殺害　嫌犯竟是當地高層官員

5大低壓高薪職業曝光　年薪中位數達330萬

川普宣布馬斯克入閣「拯救美國」　任務曝光

9旬嬤家傳怪聲　驚見裸男偷住地板下半年

川普提名《福斯新聞》主持人任國防部長

女上班遭流浪狗包圍　警找到「被分食碎屍」

邀朋友作客變亂搞慘案！人妻遭撿屍猥褻

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

李玟墓園驚傳「雜草叢生」彩虹階梯不見了　真實畫面曝

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面