賀錦麗落選「被拜登妻子無視」　零互動尷尬場面曝！掀民主黨隱憂

▲ 賀錦麗（前排左）與吉兒（前排右）並肩而坐，但雙方零互動，氣氛尷尬。（翻攝X@DefiantLs）

圖文／鏡週刊

2024年美國總統大選落幕，民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）不敵共和黨參選人川普（Donald Trump），無緣成為美國史上第一任女總統。她12日參加國殤紀念日活動時，與第一夫人吉兒（Jill Biden）並肩而坐，但雙姝互動冷淡，賀錦麗未與吉兒握手致意，吉兒甚至看都不看賀錦麗一眼，場面尷尬，讓民主黨政要「逼宮」現任總統拜登（Joe Biden）的傳聞再度鬧得沸沸揚揚。

《福斯新聞》報導，國殤紀念日活動12日在維吉尼亞州阿靈頓郡舉行，拜登向無名戰士墓獻花致意。根據現場影片，賀錦麗與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）抵達時，一一與參與者握手打招呼，唯獨忽略第一夫人吉兒。戴墨鏡的吉兒則始終目視前方，似乎完全忽略賀錦麗。之後兩人相鄰而坐，但全程幾乎零互動。

▲ 賀錦麗到場時，一一和參與者握手，唯獨忽略吉兒拜登。（翻攝X@RyanAFournier）

相關畫面在社群平台X瘋傳，保守派評論員柯特斯（Steve Cortes）分享影片說道，「可以說，吉兒對賀錦麗心存不滿。」義大利記者帕內塔（Leonardo Panetta）則發文指，「賀錦麗似乎無視了吉兒。」右翼評論員約翰遜（Benny Arthur Johnson）也指出，賀錦麗忽略吉兒，而吉兒則一副若無其事的樣子。另一名評論員哈里斯（David Harris Jr.）表示，這一幕顯示民主黨內部出現了裂痕。

▲ 吉兒在大選當天穿一身紅出門投票，被指是轉向支持川普。（翻攝X@CoClarified）

英國《每日郵報》報導，當天吉兒有「熱情地」和任德龍打招呼，對賀錦麗卻很冷淡，沒有起身迎接或向對方致意。對比過去兩家人因一同競選、親友罹癌有過革命情感，這次見面顯得生疏，似乎有心結。《福斯新聞》對此詢問第一夫人、白宮和賀錦麗辦公室，皆未獲得回應。

事實上，吉兒在大選當天，穿著一身大紅色套裝出門投票，由於紅色是共和黨的代表色，網友們紛紛猜測，吉兒此舉是對民主黨「逼宮」丈夫退選，做出優雅的抗議。



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