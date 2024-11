賀錦麗落選「被拜登妻子無視」　零互動尷尬場面曝！掀民主黨隱憂

▲ 賀錦麗(前排左)與吉兒(前排右)並肩而坐,但雙方零互動,氣氛尷尬。(翻攝X@DefiantLs)

2024年美國總統大選落幕,民主黨參選人、副總統賀錦麗(Kamala Harris)不敵共和黨參選人川普(Donald Trump),無緣成為美國史上第一任女總統。她12日參加國殤紀念日活動時,與第一夫人吉兒(Jill Biden)並肩而坐,但雙姝互動冷淡,賀錦麗未與吉兒握手致意,吉兒甚至看都不看賀錦麗一眼,場面尷尬,讓民主黨政要「逼宮」現任總統拜登(Joe Biden)的傳聞再度鬧得沸沸揚揚。

《福斯新聞》報導,國殤紀念日活動12日在維吉尼亞州阿靈頓郡舉行,拜登向無名戰士墓獻花致意。根據現場影片,賀錦麗與丈夫任德龍(Douglas Emhoff)抵達時,一一與參與者握手打招呼,唯獨忽略第一夫人吉兒。戴墨鏡的吉兒則始終目視前方,似乎完全忽略賀錦麗。之後兩人相鄰而坐,但全程幾乎零互動。

▲ 賀錦麗到場時,一一和參與者握手,唯獨忽略吉兒拜登。(翻攝X@RyanAFournier)

相關畫面在社群平台X瘋傳,保守派評論員柯特斯(Steve Cortes)分享影片說道,「可以說,吉兒對賀錦麗心存不滿。」義大利記者帕內塔(Leonardo Panetta)則發文指,「賀錦麗似乎無視了吉兒。」右翼評論員約翰遜(Benny Arthur Johnson)也指出,賀錦麗忽略吉兒,而吉兒則一副若無其事的樣子。另一名評論員哈里斯(David Harris Jr.)表示,這一幕顯示民主黨內部出現了裂痕。

▲ 吉兒在大選當天穿一身紅出門投票,被指是轉向支持川普。(翻攝X@CoClarified)

英國《每日郵報》報導,當天吉兒有「熱情地」和任德龍打招呼,對賀錦麗卻很冷淡,沒有起身迎接或向對方致意。對比過去兩家人因一同競選、親友罹癌有過革命情感,這次見面顯得生疏,似乎有心結。《福斯新聞》對此詢問第一夫人、白宮和賀錦麗辦公室,皆未獲得回應。

事實上,吉兒在大選當天,穿著一身大紅色套裝出門投票,由於紅色是共和黨的代表色,網友們紛紛猜測,吉兒此舉是對民主黨「逼宮」丈夫退選,做出優雅的抗議。

