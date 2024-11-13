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他坐飛機「遭5孩包圍」整路哭鬧　過來人共鳴：有無孩航班一定賣爆

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲網友坐飛機回國，遭「前後5孩包圍」整路哭鬧，讓他超崩潰。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人在乘坐飛機期間，可能會利用時間睡眠，緩解長途旅行的疲勞。有一名網友表示，他最近搭乘某廉航飛機回台灣，不料前後排坐了5名2歲以下小孩，全程小孩輪流吵鬧，整個航程根本沒有安靜的時候，讓他非常崩潰，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他近日搭乘某廉航飛機回台灣，不料他的位置前五排跟後五排總共做了5名孩子，而且還都是2歲以下，整路上一個哭完換另一個孩子鬧，然後吵醒另一個再換另一個哭，整個航程根本沒有安靜的時候，還有2位大人聊天根本當自己家，音量也不會降低，讓他乘坐體驗非常差，直呼「坐廉航就是賭人品」、「真的只能怪自己窮」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，有許多人共鳴原PO，有人說，「寒暑假真的容易遇到滿滿小孩，超崩潰」、「我就是因為這樣改買商務艙」、「跟廉航無關，跟父母人品有關，運氣差你買一般航空也會有」、「有業者敢推無屁孩班機，應該會被搶翻吧」、「真的有夠厭惡這些帶尖叫嬰孩出國的人，控制不了真的不要帶出國」。

但也有人說，「可以戴耳塞，才幾小時忍一下吧」、「小孩就不受控制啊，父母也很無奈好嗎，請有點公德心」、「為啥不戴降噪耳機」、「小孩哭難免啦，看看台灣的交通環境，還是要硬著頭皮帶出國玩比較安全」。

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