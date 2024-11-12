最長壽美國人！114歲人瑞最常去這地方　給簡單1建議：努力工作

▲ 114歲的海德。（圖／翻攝 YouTube Jack Gordon）

圖文／CTWANT

美國賓州114歲的海德（Naomi Whitehead）最近被認證為最長壽的美國人，被問到長壽的秘訣時，她表示自己沒什麼不良嗜好，從不喝酒或抽煙，飲食大多健康，她將長壽歸功於良好的基因和享受各種活動，如烹飪、烘焙、繪畫和聽音樂等，雖然她並沒有定期運動，但她在年輕或年紀漸長時每天辛苦在田裡工作，而致力於信仰的她，也說平常生活的重心就是教堂，「如果不能去教堂，就沒有地方讓我想去了」，最後她則給那些想要長壽的人簡單建議「努力工作」。

據外媒報導，今年114歲的海德於1910年9月26日出生於喬治亞州，自115歲的弗朗西斯（Elizabeth Francis）在上個月去世後，她成為美國在世最年長的人，海德比她的丈夫和3個兒子都更長壽，還有十幾個孫子。她和丈夫結婚50年，丈夫去世後，她決定不再再婚，「我說如果我愛他，我就永遠不會再結婚。」

海德回憶從小她在農場長大，採摘棉花和煙草，儘管她並沒有定期運動的習慣，但在年輕或年紀漸長時她每天都辛苦在田裡工作。而致力於信仰也幫助海德在歷史的動盪時期保持正面，「如果不能去教堂，就沒有地方讓我想去了」，海德說她在114歲時仍能夠背誦較長的聖經經文。據長壽研究員比特納（Dan Buettner）的文章指出，採訪200多名百歲老人後發現，只有5人不住在以信仰為基礎的社區。

海德透露，自己也從不喝酒或抽煙，飲食大多健康，並將她的長壽歸功於良好的基因和享受各種活動，如烹飪、烘焙、繪畫和聽音樂。最後她給那些想要長壽的人簡單的建議，就是「努力工作」。而海德心裡並沒有想活到什麼年齡，「主允許我活多久，我就會活多久。」

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