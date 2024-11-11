15年前慘死！「熱褲貝蒂」重回紅燈區　荷蘭警百萬懸賞追兇手

▲性工作者貝蒂（Bernadette“Betty”Szabó）被殘殺年僅19歲。（圖／翻攝荷蘭警政資訊網／下同）

記者陳致平／綜合報導

在阿姆斯特丹紅燈區中，一名年輕女性的3D影像投影出現在街頭，投影中的女子身穿牛仔熱褲和豹紋胸罩，更會試圖伸出手，要引起更多人注意。荷蘭警方近期利用真人大小的全息投影在當地紅燈區，「讓貝蒂重新出現」，透過科技讓世人重新關注2009年一名來自匈牙利的19歲性工作者貝蒂慘遭謀殺的慘劇，希望沉寂已久的懸案出現新的突破口。

根據BBC報導，全息影像投影的女子是貝蒂薩博（Bernadette,”Betty” Szabó），畫面上可以看到貝蒂坐在窗後的凳子上向路人尋求幫助，接著會出現「救命」 （HELP）的字句。

一名來自匈牙利的19歲女性，她於2009年2月20日遭到殺害。貝蒂被發現時臥在阿姆斯特丹紅燈區一間性工作者的工作室內，現場血跡斑斑。

荷蘭警方表示，這起棘手的兇殺案已經懸宕了15年，至今沒有突破性的發展，懸案偵探組表示，希望透過科技輔助辦案，找到案情的突破口。

▲阿姆斯特丹警方希望透過全息投影的技術，讓「貝蒂重新回到案發地點」，藉此喚醒世人對此案的關注，重啟懸案調查。

荷蘭警署資訊網上指出，貝蒂出生於匈牙利東北部貧窮的尼賴吉哈佐市，她在18歲前突然想擺脫貧困的生活迅速減重25公斤前往阿姆斯特丹，隨即在紅燈區工作，儘管在懷孕期間，貝蒂仍持續工作，當時她甚至被戲稱為「企鵝」。

貝蒂的同事表示，貝蒂在產後3個月後隨即恢復工作，命案發生當天，其中兩人注意到貝蒂沒有出現在工作室，她們以為貝蒂是提早回家，等到深夜去查看才發現死者身中數十刀，倒臥在血泊中。

儘管當時阿姆斯特丹警方進行了全面調查，蒐集大量證據，卻仍然抓不到任何嫌疑人，至今未能破案。對此，荷蘭警方公開表示，只要提供任何有助於破案的線索，將提供高達3萬歐元（約新台幣103萬）的懸賞金。