涉詐領檢舉獎金　移民署宜蘭專勤隊分隊長收押禁見

▲宜蘭地院裁定移民署宜蘭專勤隊鐘姓分隊長及潘姓女通譯的丈夫收押禁見。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

移民署宜蘭專勤隊爆5人涉及人頭詐領檢舉獎金案，其中，吳姓科員以10萬元交保，另宜蘭檢方依違反貪汙治罪條例聲請羈押4人。法院裁定鐘姓分隊長及潘姓女通譯的丈夫收押禁見，許姓科員、女通譯則分別以10萬與3萬5000元交保。移民署表示，將全力配合並尊重司法調查，對於涉案被收押的人員，先行停職處理，後續將追究其相關行政責任。

勞動部推出檢舉獎金政策，鼓勵民眾檢舉失聯移工，但移民署宜蘭專勤隊卻疑似有人串通潘姓女通譯等人，偽造檢舉報案紀錄，再利用人頭詐領每案5千元至7萬元不等的檢舉獎金。宜蘭檢方8日搜索並約談鐘姓分隊長、吳姓及許姓科員、越南籍潘姓女通譯及潘女的陳姓丈夫。

吳姓科員偵訊後，檢察官諭知以10萬元交保。另外，鐘姓分隊長與許姓科員否認指示下屬偽造報案紀錄，潘姓女通譯與陳姓丈夫則聲稱對此事一無所知。檢察官認為4人涉案嫌疑重大且有串供之虞，因此向宜蘭地方法院聲請羈押。

宜蘭地方法院9日審理，裁定鐘姓分隊長、陳姓丈夫收押禁見，許姓科員與潘女則交保。後續檢方將進一步擴大偵辦，重點追查這些詐領的檢舉獎金最終流向何方，以及由誰分得。